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На австралийский берег выбросило редкую рыбу, похожую на инопланетянина

Агата Кловская
02.08.20 12:01
170
На австралийский берег выбросило редкую рыбу, похожую на инопланетянина

Главное: Двое австралийцев нашли на берегу местной реки очень редкую рыбу. По словам очевидцев, она чем-то похожа на инопланетянина, однако на самом деле скорее всего это рыба-солнце.

Детали: На побережье австралийской реки обнаружили странную редкую рыбу. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на западные СМИ, Тим Ротман вместе с другом нашли труп огромной рыбы на популярном австралийском пляже у устья реки Кеннет, штат Виктория. «Мы шли вдоль берега и заметили непонятный ком на песке. Я никогда не видел ничего подобного. Издалека оно напоминало инопланетянина», — рассказал журналистам Тим.

Оказавшаяся неподалеку семейная чета ветеринаров пришла на помощь и измерила останки. В длину и ширину находка достигала около двух с половиной метров, ее вес составил несколько центнеров. Они пришли к выводу, что это рыба-солнце.

Представитель Южно-Австралийского музея Ральф Фостер считает, что рыбу могла сбить большая лодка, или же она съела пакет, приняв его за медузу, и умерла, после чего ее тело выбросило на берег.

Рыба-солнце на берегу в Австралии

Рыба-солнце на берегу в Австралии

Рыба-солнце на берегу в Австралии

Рыба-солнце, рыба-голова, рыба-луна — вид рода лун-рыб одноимённого семейства. Это самые тяжёлые из современных костных рыб. Достигают в длину трёх метров. Включена в Книгу рекордов Гиннесса. Обитает в тропических и умеренных водах всех океанов. Встречаются в пелагиали на глубине до 844 м. У них сжатое с боков тело дисковидной формы. Спинной и анальный плавники сдвинуты назад и образуют хвостовую пластину. Кожа лишена чешуи. Зубы срощены в «клюв». Брюшные плавники отсутствуют. Окраска голубоватого или серовато-коричневого цвета. Они питаются в основном медузами и прочими пелагическими беспозвоночными.

В тему: Весной 2009 года на пляже в Тампа Бэй в США было обнаружено непонятное чудовище.

В 2013 году в холодных арктических водах северной части Канады была поймана очень редкая рыба. Исследователи идентифицировали его, как суперредкую длинноносую химеру.

В сентябре 2017 года на пляже в американском штате Техас, пережившем сильнейший ураган «Харви», было обнаружено загадочное существо с острыми зубами.

Тогда же местные жители обнаружили на берегу филиппинского острова Лейт тушу неизвестного огромного морского животного.

В октябре того же года ученые приступили к исследованию глубоководного загадочного существа, чьи останки были найдены на удаленном пляже в штате Аляска. Белый объект длиной около полутора метров обнаружил в Бернерс-Бей местный житель Бьорн Диле, когда шел на лодке.

Спустя месяц жители оккупированного Севастополя обнаружили на одном из городских пляжей странное существо, выброшенное морем. Находка удивила, но одновременно и напугала горожан. Однако, по мнению скептиков, это всего лишь веник в мазуте.

Зимой 2018 года жительница Австралии Шерри Симмонс обнаружила неопознанное существо во время прогулки по Маламбин Бич, штат Квинсленд. Поначалу женщина предположила, что перед ней — кусок окаменевшего дерева, но, подойдя поближе, поняла, что находка скорее когда-то была живым существом.

26 января 2020 года житель американского штата Южная Каролина Александр Илг обнаружил на пляже Фолли Бич странный шар розового цвета, похожий на желе.

Тэги: мир, река, пляж, Австралия, рыба, монстр

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