На австралийский берег выбросило редкую рыбу, похожую на инопланетянина

Главное: Двое австралийцев нашли на берегу местной реки очень редкую рыбу. По словам очевидцев, она чем-то похожа на инопланетянина, однако на самом деле скорее всего это рыба-солнце.

Детали: На побережье австралийской реки обнаружили странную редкую рыбу. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на западные СМИ, Тим Ротман вместе с другом нашли труп огромной рыбы на популярном австралийском пляже у устья реки Кеннет, штат Виктория. «Мы шли вдоль берега и заметили непонятный ком на песке. Я никогда не видел ничего подобного. Издалека оно напоминало инопланетянина», — рассказал журналистам Тим.

Оказавшаяся неподалеку семейная чета ветеринаров пришла на помощь и измерила останки. В длину и ширину находка достигала около двух с половиной метров, ее вес составил несколько центнеров. Они пришли к выводу, что это рыба-солнце.

Представитель Южно-Австралийского музея Ральф Фостер считает, что рыбу могла сбить большая лодка, или же она съела пакет, приняв его за медузу, и умерла, после чего ее тело выбросило на берег.

Рыба-солнце, рыба-голова, рыба-луна — вид рода лун-рыб одноимённого семейства. Это самые тяжёлые из современных костных рыб. Достигают в длину трёх метров. Включена в Книгу рекордов Гиннесса. Обитает в тропических и умеренных водах всех океанов. Встречаются в пелагиали на глубине до 844 м. У них сжатое с боков тело дисковидной формы. Спинной и анальный плавники сдвинуты назад и образуют хвостовую пластину. Кожа лишена чешуи. Зубы срощены в «клюв». Брюшные плавники отсутствуют. Окраска голубоватого или серовато-коричневого цвета. Они питаются в основном медузами и прочими пелагическими беспозвоночными.

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