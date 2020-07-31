На Буковине мощный ураган срывал крыши с домов

Главное: На Буковине мощный ураган наделал немало бед. В одном селе крыши срывало с домов, школы и сельсовета.

Детали: В Черновицкой области ураган с градом наделал немало бед на территории Сторожинецкого района. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой облгосадминистрации.

Как отмечается, сильнейший ветер повалил деревья и опоры электропередач, в частности, была заблокирована трасса Сторожинец-Черновцы.

Без света сидели жители девяти населенных пунктов. А в Старых Бросковцах ветром были сорваны крыши жилых домов, школы и сельсовета.

Фото последствий непогоды публикует ТСН.

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