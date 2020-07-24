На Херсонщине мужчина незаконно удерживал 13 человек, сдавая их в аренду фермерам

Главное: В Херсонской области освободили из трудовой эксплуатации 13 заробитчан. Они были вынуждены работать на полях местных фермеров по 15 часов в день.

Детали: В Херсонской области мужчина незаконно удерживал 13 работников, заставляя их бесплатно работать по 15 часов в день. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

В ведомстве, в частности, отметили, что житель Скадовского района незаконно удерживал на территории своего домовладения 13 заробитчан из центральных и западных областей Украины. Людей заставляли по 15 часов бесплатно работать на полях местных фермеров.

О преступлениях сообщили двое заробитчан, которые смогли сбежать.

Правоохранители выяснили, что в «трудовом лагере» находились 13 человек в возрасте от 19 до 53 лет, среди них были и две женщины. Владелец домовладения называл себя бригадиром и сдавал своих «пленников» в аренду местным фермерам. Люди работали на полях под палящим солнцем с 05:00 утра и до сумерек.

По словам рабочих, хозяин психологически давил на них и постоянно запугивал. Деньги за работу обещал выплатить в конце летнего сезона. Жили все 13 человек в сарае в антисанитарных условиях.

Сотрудники полиции установили, что 30-летний вербовщик искал бесплатную рабочую силу среди социально незащищенных категорий населения преимущественно в Кировоградской и Закарпатской областях. Обещал достойную зарплату, бесплатное проживание и питание. Когда же люди попадали на место, на них осуществляли психологическое давление и принуждали к тяжелому труду.

При этом деньги за полевые работы пленников вербовщик забирал себе. А сами работники работали только за спальное место и еду.

По данному факту открыто уголовное дело. Продолжаются следственные действия.

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