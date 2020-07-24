Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

На Херсонщине мужчина незаконно удерживал 13 человек, сдавая их в аренду фермерам

Александр Панько
111
На Херсонщине мужчина незаконно удерживал 13 человек, сдавая их в аренду фермерам

Главное: В Херсонской области освободили из трудовой эксплуатации 13 заробитчан. Они были вынуждены работать на полях местных фермеров по 15 часов в день.

Детали: В Херсонской области мужчина незаконно удерживал 13 работников, заставляя их бесплатно работать по 15 часов в день. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

В ведомстве, в частности, отметили, что житель Скадовского района незаконно удерживал на территории своего домовладения 13 заробитчан из центральных и западных областей Украины. Людей заставляли по 15 часов бесплатно работать на полях местных фермеров.

О преступлениях сообщили двое заробитчан, которые смогли сбежать.

Правоохранители выяснили, что в «трудовом лагере» находились 13 человек в возрасте от 19 до 53 лет, среди них были и две женщины. Владелец домовладения называл себя бригадиром и сдавал своих «пленников» в аренду местным фермерам. Люди работали на полях под палящим солнцем с 05:00 утра и до сумерек.

По словам рабочих, хозяин психологически давил на них и постоянно запугивал. Деньги за работу обещал выплатить в конце летнего сезона. Жили все 13 человек в сарае в антисанитарных условиях.

Сотрудники полиции установили, что 30-летний вербовщик искал бесплатную рабочую силу среди социально незащищенных категорий населения преимущественно в Кировоградской и Закарпатской областях. Обещал достойную зарплату, бесплатное проживание и питание. Когда же люди попадали на место, на них осуществляли психологическое давление и принуждали к тяжелому труду.

При этом деньги за полевые работы пленников вербовщик забирал себе. А сами работники работали только за спальное место и еду.

По данному факту открыто уголовное дело. Продолжаются следственные действия.

рабство на Херсонщине

рабство на Херсонщине

рабство на Херсонщине

рабство на Херсонщине

В тему: В конце марта 2017 года в Черниговской области преступная группа незаконно удерживала в заложниках и пытала более 200 человек, страдающих от наркотической, алкогольной или другой зависимости.

В конце июля 2017 года в СМИ попала информация об украинце, который отправившись на заработки в Азербайджан, попал в рабство на 17 лет. При его освобождении полицией мужчина не мог разговаривать и был не в состоянии адекватно воспринимать действительность.

В августе 2017 года стало известно, что в сарае одного из домохозяйств в селе Черевки Киевской области супруги 16 лет продержали в рабстве свою знакомую.

В ноябре того же года правоохранители Волынской области разоблачили нелегальную деятельность центра реабилитации, который оборудовали в одном из жилых домов вблизи Луцка.

В начале июля нынешнего года на Прикарпатье были разоблачены «реалибитационные центры», в которых незаконно удерживали людей. Всего в рабстве находились около сорока человек из разных областей Украины.

Тэги: общество, Херсон, рабство, Херсонская область, новости Украины

Комментарии

Статьи

24.07.20 09:32

Российские диверсионно-ударные группы в войне на Донбассе. Часть 2 (горячее лето-2014)

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

08.07.20 14:21

Валентина Голдина: На Херсонщине фермеры оставляли гнить на поле кабачки, а в Киеве люди покупали дорогой импорт

Автор: Варвара Фалеева

Колонка автора
21.07.20 18:02

Почему Сергей Ребров не возглавит киевское «Динамо»

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

В Украине то и дело случаются скандалы из-за особенностей призыва на фоне эпидемии коронавируса
23.07.20 17:27

В Украине то и дело случаются скандалы из-за особенностей призыва на фоне эпидемии коронавируса

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Тушите свет! Грядёт подорожание...
Тушите свет! Грядёт подорожание...
Дом со свастикой появился в Полтаве
Дом со свастикой появился в Полтаве
В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества
В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества
Террорист из Луцка Максим Плохой как типичный продукт беспредела 90-х и Майдана
Террорист из Луцка Максим Плохой как типичный продукт беспредела 90-х и Майдана
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Число украинцев к концу века может сократиться до критического уровня
Число украинцев к концу века может сократиться до критического уровня
Коронавирус может «выкосить» более 80% населения Земли, ‒ ученые
Коронавирус может «выкосить» более 80% населения Земли, ‒ ученые
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

В Одессе из затонувшего танкера произошел очередной масштабный разлив топлива

В Одессе из затонувшего танкера произошел очередной масштабный разлив топлива
24.07.20 13:59
343
Последние новости
24.07.20 15:32

«Состояние шоковое. Я еще не отошел»: футбольный эксперт прокомментировал назначение Луческу в «Динамо»
24.07.20 15:20

На Херсонщине мужчина незаконно удерживал 13 человек, сдавая их в аренду фермерам
24.07.20 15:10

Ученые объяснили, почему комары любят нас кусать
24.07.20 15:02

Армяне Украины заявили о поджогах своих заведений
24.07.20 14:51

Стало известно, какие святые места можно посетить во время карантина
24.07.20 14:38

Появились уникальные съемки космического льда со спутника Юпитера
24.07.20 14:30

Епископ УПЦ: Для изменения судьбы иногда нужно быть просто примером для внуков
Фото и Видео
На Херсонщине мужчина незаконно удерживал 13 человек, сдавая их в аренду фермерам
На Херсонщине мужчина незаконно удерживал 13 человек, сдавая их в аренду фермерам
На Херсонщине мужчина незаконно удерживал 13 человек, сдавая их в аренду фермерам
На Херсонщине мужчина незаконно удерживал 13 человек, сдавая их в аренду фермерам
Появились уникальные съемки космического льда со спутника Юпитера
Появились уникальные съемки космического льда со спутника Юпитера
Гималайский мишка-плутишка стал звездой интернета
Гималайский мишка-плутишка стал звездой интернета
В Харькове два зоофила изнасиловали козу
В Харькове два зоофила изнасиловали козу
Появилось видео «атаки» американского истребителя на иранский пассажирский самолет
Появилось видео «атаки» американского истребителя на иранский пассажирский самолет
В Киеве в собственной квартире заживо сгорела женщина. У пожарных кончилась вода
В Киеве в собственной квартире заживо сгорела женщина. У пожарных кончилась вода
В Харькове ограбили отделение «Укрпочты» с помощью обычной палки
В Харькове ограбили отделение «Укрпочты» с помощью обычной палки
На Одесщине мужчина открыл стрельбу по копам из собственного дома
На Одесщине мужчина открыл стрельбу по копам из собственного дома
Билл Гейтс рассказал о вакцинах от коронавируса кое-что зловещее
Билл Гейтс рассказал о вакцинах от коронавируса кое-что зловещее
Пошлые танцы Аллы Пугачевой возмутили соцсети
Пошлые танцы Аллы Пугачевой возмутили соцсети
fraza.com
Новости блогосферы
22.07.20 12:48

Про «язык животных» и одноклеточного депутата
21.07.20 16:14

Террорист из Луцка Максим Плохой как типичный продукт беспредела 90-х и Майдана
19.07.20 12:35

Что общего между насильственной украинизацией и умственной деградацией?
16.07.20 20:15

Украинские депутаты вытерли задницу Минскими соглашениями

Опрос

Как следует поступить с партией Нацкорпус?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.