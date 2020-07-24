Появились уникальные съемки космического льда со спутника Юпитера

Главное: Появились фото льда со спутника Юпитера Ганимеда. Их публикует NASA.

Детали: В NASA показали фотографии льда со спутника Юпитера Ганимеда. Их сделала автоматическая межпланетная станция Juno.

Отмечается, что космический корабль «пролетел вблизи северного полюса Ганимеда 26 декабря 2019 года».

Эксперты говорят, что прибор Jovian Infrared Auroral Mapper на его борту «сумел сделать серию детальных снимков, благодаря чему впервые было получено полное детальное инфракрасное изображение полярной области самой большой планеты-спутника в Солнечной системе».

Исследователи космоса увидели, что «структура водяного льда на поверхности спутника в полярной области иная, чем на экваторе, что подтверждает наличие у Ганимеда собственного магнитного поля».

Это единственный спутник в Солнечной системе, обладающий собственной магнитосферой. Его магнитное поле захватывает заряженные частицы излучения Солнца, создавая плазму, и направляет ее в окрестности полюсов.

Отмечается также следующее: «На Земле частицы ионизирующего излучения задерживаются атмосферой и создают сияния в полярных областях».

По словам исследователей, «у Ганимеда нет атмосферы, и заряженные частицы, следуя за линиями магнитного поля к полюсам, постоянно бомбардируют здесь лед, разрушая его и не давая создать упорядоченную кристаллическую структуру, из-за чего лед у обоих полюсов спутника аморфен, в отличие от кристаллического льда на экваторе».

Ученые говорят: «Лед на северном полюсе Ганимеда и вокруг него изменен в результате осаждения плазмы. Мы впервые смогли изучить это явление, потому что, благодаря снимкам Juno мы теперь можем видеть северный полюс целиком».

В NASA говорят, что «JIRAM был спроектирован для анализа инфракрасного света нижних слоев атмосферы Юпитера, находящихся на глубине 50–70 километров ниже облачных вершин, кроме этого его используют для изучения так называемых галилеевых спутников Юпитера: Ио, Европы, Ганимеда и Каллисто».

Ученые говорят, что хотят получить «подсказки к пониманию эволюции всех 79 лун Юпитера с момента их образования до наших дней и помогут подготовить следующие миссии к спутникам газового гиганта, которую планируют запустить в июне 2022 года, и американскую Europa-Clipper, запуск которой намечен на 2023–2025 годы».

Справка: Диаметр Ганимеда равен 5268 километрам, что на 2% больше, чем у Титана и на 8% больше, чем у Меркурия. Спутник находится в 628 300 000 километрах от нашей Земли.

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