В Харькове два зоофила изнасиловали козу

Главное: В Харькове сотрудники полиции задержали двух мужчин, которые надругались над козой. Соседи зоофилов в шоке.

Детали: В Харькове правоохранители задержали двух зоофилов, которые надругались над козой. Об этом сообщает Facebook-сообщество «Харьковские Будни».

«На ул. Карповской, 11 два недоумка изнасиловали козу в квартире. Полиция и соседи в шоке», — говорится в сообщении.

«Коза заявление написала? Или скрытая камера?», «Пускай теперь женятся на козе и дадут свою фамилию», «А видел и снимал 3й участник», — пишут пользователи соцсети в комментариях.

В тему: В октябре 2006 года сообщалось, что банда черниговских зоофилов насиловала коз и коров.