В Харькове ограбили отделение «Укрпочты» с помощью обычной палки

Главное: В Харькове произошло необычное ограбление отделения «Укрпочты». Злоумышленник угрожал обычной палкой.

Детали: В четверг, 23 июля, в Харькове неизвестный мужчина ограбил отделение «Укрпочты». Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Как отметили в ведомстве, грабитель, который был в балаклаве, скрылся с места преступления, прихватив с собой 30 тысяч гривен, отобранные у кассиров.

Нападение на работников «Укрпочты» произошло после 16:00 на улице Льва Ландау в Немышлянском районе города. Правоохранители отметили, что преступник «угрожал применить палку», но не уточнили, как именно он намеревался ее применить. Так или иначе, а злоумышленник заставил кассиров открыть сейф, а затем связал их и запер в подсобке.

В данный момент ведутся поиски злоумышленника.

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