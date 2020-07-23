«Соседка услышала взрыв»: известный активист заявил о поджоге дома

Главное: Известный антикоррупционный активист Виталий Шабунин утверждает, что его дом кто-то поджог. К счастью, обошлось без жертв.

Детали: Глава «Центра противодействия коррупции» Виталий Шабунин заявил о поджоге своего дома. По его словам, соседка услышала взрыв и увидела, как вспыхнул дом. При этом, как утверждает активист, две недели назад газовая служба проверила счетчик и все соединения, что исключает возможность взрыва газа.

В подтверждение своих слов он опубликовал на своей странице в Facebook фотографии поврежденного дома.

В результате инцидента никто не пострадал, так как его с семьей дома не было, а родители успели вовремя покинуть помещение.

«Центр противодействия коррупции» — общественная организация, основанная Виталием Шабунин и Дарьей Каленюк. ЦПК известны своими заявлениями о преступлениях по факту топ-коррупции, общественными акциями, адвокацией законопроектов, борьбой за возвращение коррупционных активов.

При этом, по словам народного депутата Андрея Деркача, он является распорядителем финансовой помощи, идущей через Международную организацию по развитию права в Украине (IDLO), которую связывают с известным американским финансистом Джорджем Соросом.

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