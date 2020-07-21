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Дом со свастикой появился в Полтаве

Автор: «Фраза»
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Дом со свастикой появился в Полтаве

Главное: В Полтаве на одном из домов появилась фашистская символика. Дом построил местный политик Геннадий Сикалов.

Детали: В Полтаве фашистская свастика становится элементом местной архитектуры. Об этом сообщает Украина.ру.

В сообщении говорится, что на стенах полтавского дома изображены руны и свастики. Хозяева здания поясняют, что это якобы «акт возвращения древних, традиционных знаков на улицы украинских городов», в частности, Полтавы.

свастика Полтава

По данным полтавских СМИ, дом построил местный политик и бизнесмен Геннадий Сикалов.

26 июля 2017 года сообщалось, что полиция Полтавщины объявила в розыск председателя полтавского ГО «Последний бастион» и владельца одноименной газеты Геннадия Сикалова. Экс-кандидата в мэры Полтавы подозревали в покушении на присвоение чужого имущества, мошенничестве и подделке документов.

Как пишет Страна, на страницах своего издания «Последний бастион» Сикалов пишет, что солярные символы на его доме якобы не запрещены действующим законодательством.

свастика Полтава

В тему: Читайте в тему статью «Мировоззрение Третьего Рейха. Уроки занимательной геополитики».

Тэги: Полтава, символика, свастика, фашизм, Геннадий Сикалов

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