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Создана детальная карта концентрации радионуклидов в европейской почве

Агата Кловская
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Создана детальная карта концентрации радионуклидов в европейской почве

Главное: Ученые создали карту концентраций радионуклидов в почве Европы. Часть их — результат аварии на ЧАЭС, другие — от ядерных тестов в середине ХХ века.

Детали: Ученые показали подробную карту концентраций радионуклидов (в основном цезия-137 и плутония) в почве центральной Европы и прилегающих регионов. Карты показал журнал Scientific Reports.

Как отмечается в материале, эти элементы испачкали поверхностный слой во второй половине XX века из-за аварийных утечек на производствах и в результате атмосферных ядерных взрывов.

Авторы исследования говорят, что они выяснили, как распознать, откуда и в результате чего те или иные изотопы появились в почве: у них есть «отличительные черты».

Около половины изотопов в почве Европы — результат аварии на ЧАЭС, другие — от ядерных тестов в середине ХХ века. В Альпах, на юге Франции и в горах Баварии было много «чернобыльских» радионуклидов, а на юге Италии и на севере Франции — нет.

карта концентраций радионуклидов в почве Европы

Радионуклиды от взрывов бомб (в основном плутоний-239 и плутоний-240) разносило на большую часть Земли вместе с осадками, тогда как опасные утечки с АЭС и предприятий разлетались относительно недалеко из-за небольшой высоты выбросов, и радиоактивные дожди с ними выпадали неравномерно.

карта концентраций радионуклидов в почве Европы

Отметим, что до 1963 года, когда подписали Московский договор, США, СССР, Франция, Великобритания и КНР провели сотни атмосферных испытаний атомных и термоядерных бомб, которые повлияли на глобальные экологические процессы на планете.

В тему: 20 июля в Селе Ганновка под Сумами произошел выброс опасного токсичного вещества. Местным жителям советуют закрыть дома все окна и провести влажную уборку.

Напомним также, что в октябре 2017 года в небе над Киевом было зафиксировано радиоактивное вещество «Рутений-106».

Тэги: общество, Европа, мир, радионуклиды

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