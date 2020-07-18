В жуткой аварии на Одесчине погибли шесть человек

Главное: На трассе Одесса-Рени вблизи с. Сафьяны Одесской области автомобиль ВАЗ вылетел на встречную полосу, где столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Mitsubishi. В результате ДТП шесть человек погибли на месте. Еще трое оказались в больнице. Среди них 2-летних ребенок.

Детали: В результате ДТП вблизи в Одесской области погибли 6 человек, 3 госпитализированы. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, утром 18 июля поступила информация, что вблизи с. Сафьяны Измаильского района произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате которого есть жертвы и пострадавшие.

Их пришлось деблокировать спецтехникой.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Одесской области, четверо погибших ехали в автомобиле «ВАЗ», возвращаясь с отдыха. Всем им было по 23 года, бывшие одноклассники, жители Ренийского района. Навстречу им в с. Приморское Килийского района, на автомобиле Mitsubishi Outlander ехала семья из Измаила в составе пяти человек. В итоге 63-летний водитель и его 60-летняя жена, которые сидели на переднем сиденье, погибли на месте, еще трое пассажиров оказались в больнице. Среди них ребенок 2018 г. р.

По предварительной информации столкновение произошло после того как автомобиль ВАЗ выехал на встречную полосу.

Ведется расследование.

В тему: 18 июля 2019 года на трассе Одесса — Рени грузовик MAN буквально раздавил автомобиль Volkswagen. Погибли 4 человека, в том числе один ребенок.

21 сентября того же года на трассе Одесса ‒ Белгород-Днестровский между селами Новая Долина и Прилиманское фура протаранила микроавтобус с пассажирами. Погибли 9 человек.