Тело офицера СБУ нашли на Оболони в день выхода на пенсию, – СМИ

Главное: В Киеве нашли мертвым следователя Службы безопасности по особо важным делам Романа Закладного. Сегодня он должен был выйти на пенсию.

Детали: В ночь на среду, 15 июля 2020 г., в Киеве на Оболони был обнаружен труп старшего следователя по особо важным делам 2 отдела 1 управления предварительного расследования ГСУ СБУ Романа Закладного. Как сообщает Dетектив-Info со ссылкой на информированный источник, полковник был найден без обуви, с вывернутыми карманами и следами крови на голове около 2:20 ночи. При нем также не оказалось двух мобильных телефонов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Издание также публикует фотографии погибшего (18+):

Между тем, как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пресс-офицера Оболонского райуправления полиции Диану Шутько, «признаков насильственной смерти на теле не обнаружено».

По данным УНН, Закладный занимался расследованием уголовных производств, связанных с государственной изменой и событиями на востоке Украины. При этом якобы сегодня, 15 июля, он должен был выйти на пенсию.

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