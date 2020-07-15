Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Тело офицера СБУ нашли на Оболони в день выхода на пенсию, – СМИ

Автор: «Фраза»
261
Тело офицера СБУ нашли на Оболони в день выхода на пенсию, – СМИ

Главное: В Киеве нашли мертвым следователя Службы безопасности по особо важным делам Романа Закладного. Сегодня он должен был выйти на пенсию.

Детали: В ночь на среду, 15 июля 2020 г., в Киеве на Оболони был обнаружен труп старшего следователя по особо важным делам 2 отдела 1 управления предварительного расследования ГСУ СБУ Романа Закладного. Как сообщает Dетектив-Info со ссылкой на информированный источник, полковник был найден без обуви, с вывернутыми карманами и следами крови на голове около 2:20 ночи. При нем также не оказалось двух мобильных телефонов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Издание также публикует фотографии погибшего (18+):

Труп следователя СБУ Романа Закладного

Труп следователя СБУ Романа Закладного

Удостоверение следователя СБУ Романа Закладного

Между тем, как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пресс-офицера Оболонского райуправления полиции Диану Шутько, «признаков насильственной смерти на теле не обнаружено».

По данным УНН, Закладный занимался расследованием уголовных производств, связанных с государственной изменой и событиями на востоке Украины. При этом якобы сегодня, 15 июля, он должен был выйти на пенсию.

В тему: 23 марта 2015 года в Волновахе члены банды контрабандистов застрелили капитана СБУ Дмитрия Манзика.

3 июля 2017 года в Днепровском районе Киева в подъезде одной из многоэтажек обнаружили тело бывшего сотрудника СБУ с огнестрельными ранениями головы.

Тэги: Киев, убийство, СБУ, пенсия, криминал, Оболонь, новости Украины

Комментарии

Статьи

14.07.20 09:28

Банановые перспективы для Украины

Автор: Александр Карпец

Интервью

08.07.20 14:21

Валентина Голдина: На Херсонщине фермеры оставляли гнить на поле кабачки, а в Киеве люди покупали дорогой импорт

Автор: Варвара Фалеева

Колонка автора
15.07.20 10:45

«Шахтер» и Владимир Сальков: когда история ничему не учит...

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Кассовые аппараты даже в уличных лотках. Зачем депутаты хотят срочно «упростить» жизнь ФОПам
14.07.20 10:23

Кассовые аппараты даже в уличных лотках. Зачем депутаты хотят срочно «упростить» жизнь ФОПам

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Коронавирусный карантин в Украине продлят как минимум до конца лета

Коронавирусный карантин в Украине продлят как минимум до конца лета
15.07.20 10:11
1432
Последние новости
15.07.20 13:36

Ученые обнаружили новый способ заражения коронавирусом
15.07.20 13:30

В УПЦ заявили, что легализация азартных игр – путь к психической зависимости украинцев
15.07.20 13:04

Google обвинили в слежке за пользователями браузера Chrome
15.07.20 12:49

Тело офицера СБУ нашли на Оболони в день выхода на пенсию, – СМИ
15.07.20 12:25

Львовский митрополит УПЦ: Никакого строительства храма УПЦ в Золочеве не происходит
15.07.20 12:02

Люди заживо горели на шоссе в Египте после взрыва нефтепровода (18+)
15.07.20 11:55

«Слуги народа» заказали на годовщину фирменные конфеты. Не у Порошенко
Фото и Видео
Тело офицера СБУ нашли на Оболони в день выхода на пенсию, – СМИ
Тело офицера СБУ нашли на Оболони в день выхода на пенсию, – СМИ
Тело офицера СБУ нашли на Оболони в день выхода на пенсию, – СМИ
Тело офицера СБУ нашли на Оболони в день выхода на пенсию, – СМИ
Люди заживо горели на шоссе в Египте после взрыва нефтепровода (18+)
Люди заживо горели на шоссе в Египте после взрыва нефтепровода (18+)
Молодая звезда Instagram из США неожиданно умерла на восьмом месяце беременности
Молодая звезда Instagram из США неожиданно умерла на восьмом месяце беременности
В аннексированном Россией Крыму, несмотря на пандемию коронавируса, открыли детский лагерь «Артек»
В аннексированном Россией Крыму, несмотря на пандемию коронавируса, открыли детский лагерь «Артек»
Рабочие против строителей: в Москве произошла эпичная драка
Рабочие против строителей: в Москве произошла эпичная драка
Несмотря на сопротивление родственников, журналистам удалось выяснить детали трагедии в Харькове
Несмотря на сопротивление родственников, журналистам удалось выяснить детали трагедии в Харькове
Не положено: новую работу Бэнкси, посвященную коронавирусу, стерли почти сразу после появления
Не положено: новую работу Бэнкси, посвященную коронавирусу, стерли почти сразу после появления
Украинец Малиновский выдал очередной сумасшедший матч в Италии
Украинец Малиновский выдал очередной сумасшедший матч в Италии
В Минске протестующие «змагары» эпично подрались с милицией
В Минске протестующие «змагары» эпично подрались с милицией
На Николаевщине изнасиловали школьницу
На Николаевщине изнасиловали школьницу
fraza.com
Новости блогосферы
10.07.20 16:47

А потом вы удивляетесь, что они такие е*нутые!
04.07.20 22:44

Госстат - о смертности в Украине: «что и требовалось доказать»
29.06.20 15:40

Гомосексуализм, Украинский католический университет, Супрун и Сорос. Что между ними общего?
26.06.20 14:33

Почему западные грантовые СМИ, после избиения активиста партии Шария, засунули язык в одном место?

Опрос

Как следует поступить с партией Нацкорпус?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.