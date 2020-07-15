Молодая звезда Instagram из США неожиданно умерла на восьмом месяце беременности

Главное: В США неожиданно умерла 24-летняя звезда Instagram Николь Тея. Она была на восьмом месяце беременности.

Детали: В США на восьмом месяце беременности скончалась популярный блогер Instagram Николь Тея. Девушка была на восьмом месяце беременности.

Известно, что трагедия случилась в минувшую субботу, но ее родственники рассказали о ней лишь сейчас.

Мать покойной сообщила у себя в социальных сетях: «Всем друзьям и поклонникам я с большой грустью должен сообщить, что Николь и ее сын скончались в субботу утром».

Она добавила: «Как семья мы просим вас предоставить нам право на частную жизнь, потому что наши сердца разбиты. Мы изо всех сил пытаемся справиться с тем, что произошло».

Девушка ждала малыша от своего возлюбленного Джеффри Фримпонгда.

Недавно она жаловалась на сильную одышку и усталость, заявляя, что не может дойти из одного конца комнаты в другой, так как начинает задыхаться. При этом врачи сказали, что она полностью здорова.

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