В Америке осквернили статуи Богородицы и подожгли церковь с людьми

Главное: В разных штатах США за два дня осквернили две христианские статуи и подожгли католические храмы. В одном из храмов на момент поджога находились люди.

Детали: Правоохранители расследуют поджоги и акты вандализма в католических церквях, которые произошли в США 10 и 11 июля 2020 года. Об этом сообщает СПЖ со ссылкой на Catholic News Agency.

В Бостоне (штат Массачусетс) неизвестный поджег статую Девы Марии, расположенную на территории церкви святого Петра (РКЦ). Верхняя часть скульптуры получила серьезные повреждения.

Еще один вандал осквернил 100-летнюю статую Пресвятой Богородицы в Куинсе (Нью-Йорк), на территории подготовительной католической школы и семинарии. Он нанес на статую надпись «Идол».

Также был совершен поджог католической церкви в Окале (Штат Флорида). В церкви на тот момент находились люди. Прихожане готовились к утренней мессе. Полиция задержала злоумышленника и предъявила ему обвинение в покушении на убийство, поджоге, краже со взломом и уклонении от ареста. Поджигателем оказался 24-летний мужчина, который, по его словам, болен шизофренией.

Также полиция США устанавливает причину еще одного пожара — в 249-летней миссии Сан-Габриэль (Лос-Анджелес), основанной св. Хуниперо Серрой. Здесь также не исключается вероятность поджога.

В тему: Ранее сообщалось, что негромайдан в США пробил очередное дно: его активисты призывают уничтожать христианские символы.

Напомним также, что в руководстве Негромайдана считают белых людей недочеловеками.