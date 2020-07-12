В квартире прострелившего себе голову николаевского национал-активиста нашли гранату и боеприпасы

Главное: В ходе обыска в квартире николаевского «свободовца» Демида Губского было найдено оружие, боеприпасы и боевая граната Ф-1. Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Детали: В ходе обыска квартиры, в которой проживает получивший огнестрельное ранение головы руководитель Николаевской областной организации партии «Свобода» Демид Губский, был обнаружен арсенал оружия и боеприпасов.

Как передает пресс-служба областной полиции, в частности, сыщики было найдено помповое ружье, гранату Ф-1, кобуру и патроны к травматическому пистолету.

Сам же пистолет был кем-то спрятан за пределами квартиры Губского, однако копы нашли и его.

Отмечается, что по данным разрешительной системы, «помповик» был зарегистрирован на потерпевшего, однако разрешения на «травмат» ему не выдавалось.

«Однако, пистолет каким-то образом получил», ‒ отметили в ведомстве.

В полиции также озвучили одну из версий «самострела» Губского. По мнению правоохранителей, причиной могло стать алкогольное опьянение активиста. Установлено, что вечером 10 июля он вместе с супругой употреблял спиртное в развлекательном заведении, а по приезду домой зачем-то стал разбирать травматический пистолет.

В этот момент и прогремел выстрел.

Теперь следствию предстоит выяснить, где Губский «наколядовал» весь этот арсенал и с какой целью он его хранил.

Напомним, 33-летний николаевский «свободовец» Демид Губский был госпитализирован в городскую БСМП в тяжелом состоянии в субботу утром, 11 июля.

Во время операции медики определили характер травмы активиста ‒ несквозное огнестрельное ранение головы, в связи с чем и уведомили правоохранителей.

Изначально предполагалось, что Губский пытался покончить жизнь самоубийством.

В тему: 20 ноября 2019 года мы писали, что на Полтавщине застрелился депутат, который приехал на встречу к женщине.

Отметим также, что ранее в Николаеве была обнаружена мертвой 33-летняя Кристина Ивануна ‒ супруга депутата местного облсовета от «Батькивщины» Игоря Ивануны.

По словам депутата, она покончила жизнь самоубийством, выстрелив себе в голову из принадлежащего ему пистолета.