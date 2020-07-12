На Ровенщине мужчину убило падающим громоотводом

Главное: В селе на Ровенщине во время демонтажа громоотвода погиб 39-летний мужчина. В полиции считают, что причиной трагедии стало нарушение требований законодательства об охране труда.

Детали: В селе Городок Ровенской области трагически погиб 39-летний мужчина.

Как передает пресс-служба областной полиции, вместе с экскаваторщиком и другими работниками строительной фирмы он занимался демонтажом металлоконструкции (громоотвода), расположенной на улице Барона Штейнгеля.

Сообщается, что после проведения подготовительных работ, экскаваторщик огородил территорию предполагаемого падения громоотвода и попросил всех работников выйти за ее пределы.

Тем не менее, потерпевший оказался в запретной зоне как раз в тот момент, когда металлоконструкция начала падать. От полученных травм он скончался на месте.

В настоящее время следствие выясняет все обстоятельства случившегося. По факту смерти человека открыто уголовное производство, предусмотренное статье 271 УК Украины («нарушение требований законодательства об охране труда»).

Справка: Молниеотвод ‒ устройство, устанавливаемое на зданиях и сооружениях и служащее для защиты от удара молнии. В быту также употребляется некорректное, но более благозвучное «громоотвод».

Считается, что молниеотвод был изобретен Бенджамином Франклином в 1752 году, хотя есть свидетельства о существовании конструкций с молниеотводами и до этой даты (например, высокие мачты, обитые медью у храмов в Древнем Египте, подобные сооружения у храма царя Соломона в Иерусалиме, Невьянская башня, бумажные змеи Жака Рома).

В тему: 13 апреля 2016 года мы писали, что в Тернополе в результате обвала земли в котловане погиб строитель.

А 29 июня 2013 года сообщалось, что в Киеве с восьмого этажа упала строительная люлька с 5-ю рабочими.