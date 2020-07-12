Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

На Ровенщине мужчину убило падающим громоотводом

На Ровенщине мужчину убило падающим громоотводом

Главное: В селе на Ровенщине во время демонтажа громоотвода погиб 39-летний мужчина. В полиции считают, что причиной трагедии стало нарушение требований законодательства об охране труда.

Детали: В селе Городок Ровенской области трагически погиб 39-летний мужчина.

Как передает пресс-служба областной полиции, вместе с экскаваторщиком и другими работниками строительной фирмы он занимался демонтажом металлоконструкции (громоотвода), расположенной на улице Барона Штейнгеля.

Сообщается, что после проведения подготовительных работ, экскаваторщик огородил территорию предполагаемого падения громоотвода и попросил всех работников выйти за ее пределы.

Тем не менее, потерпевший оказался в запретной зоне как раз в тот момент, когда металлоконструкция начала падать. От полученных травм он скончался на месте.

В настоящее время следствие выясняет все обстоятельства случившегося. По факту смерти человека открыто уголовное производство, предусмотренное статье 271 УК Украины («нарушение требований законодательства об охране труда»).

На Ровенщине во время демонтажа громоотвода погиб 39-летний мужчина

На Ровенщине во время демонтажа громоотвода погиб 39-летний мужчина

На Ровенщине во время демонтажа громоотвода погиб 39-летний мужчина

Справка: Молниеотвод ‒ устройство, устанавливаемое на зданиях и сооружениях и служащее для защиты от удара молнии. В быту также употребляется некорректное, но более благозвучное «громоотвод».

Считается, что молниеотвод был изобретен Бенджамином Франклином в 1752 году, хотя есть свидетельства о существовании конструкций с молниеотводами и до этой даты (например, высокие мачты, обитые медью у храмов в Древнем Египте, подобные сооружения у храма царя Соломона в Иерусалиме, Невьянская башня, бумажные змеи Жака Рома).

В тему: 13 апреля 2016 года мы писали, что в Тернополе в результате обвала земли в котловане погиб строитель.

А 29 июня 2013 года сообщалось, что в Киеве с восьмого этажа упала строительная люлька с 5-ю рабочими.

Тэги: общество, смерть, несчастный случай, регионы, село, Ровенская область, строители, новости Украины

Комментарии

Статьи

10.07.20 09:19

Сирийский экзамен для «советских» БМП

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

08.07.20 14:21

Валентина Голдина: На Херсонщине фермеры оставляли гнить на поле кабачки, а в Киеве люди покупали дорогой импорт

Автор: Варвара Фалеева

Колонка автора
12.07.20 12:48

Фильм «Чёрный коп»: обратная сторона расизма

Автор: Дмитрий Факовский

Дайджест

«Черные ополченцы»: вооруженные афроамериканцы требуют отдать им Техас в счет компенсации за рабство
10.07.20 16:51

«Черные ополченцы»: вооруженные афроамериканцы требуют отдать им Техас в счет компенсации за рабство

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Фильм «Чёрный коп»: обратная сторона расизма
Фильм «Чёрный коп»: обратная сторона расизма
Фильм «Чёрный коп»: обратная сторона расизма
Фильм «Чёрный коп»: обратная сторона расизма
У Путина рассказали, общался ли Порошенко с Кремлем
У Путина рассказали, общался ли Порошенко с Кремлем
Павел Дуров обратился к украинским «айтишникам» по поводу серьезной проблемы
Павел Дуров обратился к украинским «айтишникам» по поводу серьезной проблемы
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.com

Главная новость дня

Главные новости за 11 и 12 июля 2020 года

Главные новости за 11 и 12 июля 2020 года
12.07.20 19:07
167
Последние новости
12.07.20 20:26

Под Киевом «пьяный» Mercedes попал в сокрушительное ДТП ‒ трое погибших
12.07.20 19:29

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 12 июля 2020
12.07.20 19:07

Главные новости за 11 и 12 июля 2020 года
12.07.20 18:36

В квартире прострелившего себе голову николаевского национал-активиста нашли гранату и боеприпасы
12.07.20 18:28

В Минобороны Армении заявили, что после инцидента на границе с Азербайджаном жертв с армянской стороны нет
12.07.20 17:12

На Ровенщине мужчину убило падающим громоотводом
12.07.20 16:11

В центре Одессы загорелось здание, построенное в эпоху наполеоновских войн
Фото и Видео
Под Киевом «пьяный» Mercedes попал в сокрушительное ДТП ‒ трое погибших
Под Киевом «пьяный» Mercedes попал в сокрушительное ДТП ‒ трое погибших
Под Киевом «пьяный» Mercedes попал в сокрушительное ДТП ‒ трое погибших
Под Киевом «пьяный» Mercedes попал в сокрушительное ДТП ‒ трое погибших
В квартире прострелившего себе голову николаевского национал-активиста нашли гранату и боеприпасы
В квартире прострелившего себе голову николаевского национал-активиста нашли гранату и боеприпасы
На Ровенщине мужчину убило падающим громоотводом
На Ровенщине мужчину убило падающим громоотводом
В центре Одессы загорелось здание, построенное в эпоху наполеоновских войн
В центре Одессы загорелось здание, построенное в эпоху наполеоновских войн
На многолюдных рынках Полтавы прогремели сразу два мощных взрыва
На многолюдных рынках Полтавы прогремели сразу два мощных взрыва
В УПЦ опровергли манипуляции СМИ относительно канонического статуса Митрополита Онуфрия - документы
В УПЦ опровергли манипуляции СМИ относительно канонического статуса Митрополита Онуфрия - документы
«Я виноват перед всеми»: мэр Сеула ушел в горы и покончил жизнь самоубийством
«Я виноват перед всеми»: мэр Сеула ушел в горы и покончил жизнь самоубийством
В Днепре маршрутка без тормозов устроила крупное ДТП
В Днепре маршрутка без тормозов устроила крупное ДТП
«Хороший парень»: Трамп оценил выдвижение Канье Уэста в президенты США
«Хороший парень»: Трамп оценил выдвижение Канье Уэста в президенты США
Появилось видео, как полицейские пристрелили главного преступника Индии
Появилось видео, как полицейские пристрелили главного преступника Индии
fraza.com
Новости блогосферы
10.07.20 16:47

А потом вы удивляетесь, что они такие е*нутые!
04.07.20 22:44

Госстат - о смертности в Украине: «что и требовалось доказать»
29.06.20 15:40

Гомосексуализм, Украинский католический университет, Супрун и Сорос. Что между ними общего?
26.06.20 14:33

Почему западные грантовые СМИ, после избиения активиста партии Шария, засунули язык в одном место?

Опрос

Как следует поступить с партией Нацкорпус?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.