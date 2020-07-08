Кличко похвастался фото своего сына-великана

Главное: Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал фото своего младшего сына Максима. 15-летний парень уже перегнал по росту его брата Владимира Кличко.

Детали: Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал у себя в «Инстаграме» фотографию своего младшего сына Максима. Он стоит рядом с его братом Владимиром Кличко.

Виталий Кличко написал: «Мой младший сын уже обогнал моего младшего брата! Пока – ростом».

Добавим, что Максиму всего пятнадцать лет, рост же бывшего боксера Владимира Кличко составляет 198 сантиметров. Рост же самого Виталия Кличко составляет 201 сантиметр.

В тему 3 июля 2020 года сообщалось, что в сети появилась запись разговора знаменитого украинского руфера Мустанга с человеком, чей голос похож на мэра Киева Виталия Кличко. На ней якобы градоначальник в довольно грубой форме возмущается попытками экстремала взобраться на очередной мост и призвает на помощь сотрудников полиции.

15 июня 2020 года появилась новость, что Кличко жестко оконфузился, комментируя слухи о нарушении карантина.

В тот же день стало известно, что Кличко подловили на грубом нарушении карантина.