Милевский подхватил коронавирус и отправился «на изоляцию» в ресторан

Главное: Украинский нападающий «Динамо» (Брест) Артем Милевский подхватил коронавирус. Футболист тут же сделал селфи из ресторана.

Детали: 35-летний украинский нападающий «Динамо» (Брест) Артем Милевский заболел коронавирусом. Всего заразу в белорусском клубе подцепили десять игроков и пять сотрудников клуба.

Кроме Артема Милевского также заразились украинцы Евгений Хачериди и Александр Нойок.

Артем Милевский подтвердил диагноз у себя в «Инстаграме», выложив фото из ресторана и сообщив, что уходит на четырнадцатилетнюю изоляцию. Видно, что спортсмен сидит на летней террасе.

Происходящее он назвал «темными временами».

При этом футболисту в комментариях напомнили, что во время самоизоляции нужно сидеть дома, а не ходить по ресторанам.

В тему 24 июня 2019 года сообщалось, что Милевский покрыл матом болельщика.

В ноябре 2013 года Милевский не стал отрицать, что разбил Ferrari, пребывая «под мухой», и попросил его не жалеть.