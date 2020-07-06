Милевский подхватил коронавирус и отправился «на изоляцию» в ресторан

Главное: Украинский нападающий «Динамо» (Брест) Артем Милевский подхватил коронавирус. Футболист тут же сделал селфи из ресторана.
Детали: 35-летний украинский нападающий «Динамо» (Брест) Артем Милевский заболел коронавирусом. Всего заразу в белорусском клубе подцепили десять игроков и пять сотрудников клуба.
Кроме Артема Милевского также заразились украинцы Евгений Хачериди и Александр Нойок.
Артем Милевский подтвердил диагноз у себя в «Инстаграме», выложив фото из ресторана и сообщив, что уходит на четырнадцатилетнюю изоляцию. Видно, что спортсмен сидит на летней террасе.
Происходящее он назвал «темными временами».
При этом футболисту в комментариях напомнили, что во время самоизоляции нужно сидеть дома, а не ходить по ресторанам.
В тему 24 июня 2019 года сообщалось, что Милевский покрыл матом болельщика.
В ноябре 2013 года Милевский не стал отрицать, что разбил Ferrari, пребывая «под мухой», и попросил его не жалеть.