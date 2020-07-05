Космонавт предупредил о комете, которая пронесется над Землей сразу после лунного затмения

Главное: В ближайшие дни в небе можно будет наблюдать уникальное явление ‒ полет яркой кометы C/2020 F3. Об этом рассказал космонавт Иван Вагнер.

Детали: Российский космонавт Иван Вагнер расказал, что уже в ближайшие дни население Земли сможет понаблюдать за полетом кометы C/2020 F3.

По его словам, C/2020 F3 является самой яркой кометой, которая пролетала над Землей за последние 7 лет.

Космонавту удалось сфотографировать C/2020 F3 с борта МКС. Впечатляющий снимок он обнародовал в своем Twitter.

«Довольно хорошо видно ее хвост из космоса, с борта Международной космической станции!», ‒ написал он.

Стоит отметить, что ярчайшая комета пролетит над Землей по завершению уникального полутеневого лунного затмения, которое утром 5 июля могли наблюдать жители западного полушария Земли.

Такое затмение происходит, когда Луна лишь слегка закрывается тенью, отбрасываемую Землей. Этому явлению дали имя «Грозовой Луны». Но у полнолуния 5 июля есть еще два интересных названия.

Астрологи до сих пор придерживаются мнения о том, что лунное полутеневое затмение не такое опасное, как полное. Поэтому максимум проблем, которые грозят людям в этот период ‒ это плохая концентрация внимания и низкий уровень продуктивности.

Отметим также, что затмение прошло на фоне начинающегося 4 июля парада планет.

В тему: 17 июля 2019 года сообщалось, что украинцы смогли насладиться частичным лунным затмением.

А 9 января 2020 года мы писали, что украинцам представилась возможность увидеть «волчье» лунное затмение.