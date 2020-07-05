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Космонавт предупредил о комете, которая пронесется над Землей сразу после лунного затмения

Космонавт предупредил о комете, которая пронесется над Землей сразу после лунного затмения

Главное: В ближайшие дни в небе можно будет наблюдать уникальное явление ‒ полет яркой кометы C/2020 F3. Об этом рассказал космонавт Иван Вагнер.

Детали: Российский космонавт Иван Вагнер расказал, что уже в ближайшие дни население Земли сможет понаблюдать за полетом кометы C/2020 F3.

По его словам, C/2020 F3 является самой яркой кометой, которая пролетала над Землей за последние 7 лет.

Космонавту удалось сфотографировать C/2020 F3 с борта МКС. Впечатляющий снимок он обнародовал в своем Twitter.

«Довольно хорошо видно ее хвост из космоса, с борта Международной космической станции!», ‒ написал он.

Космонавт показал фото яркой кометы, которая пронесется над Землей сразу после лунного затмения

Стоит отметить, что ярчайшая комета пролетит над Землей по завершению уникального полутеневого лунного затмения, которое утром 5 июля могли наблюдать жители западного полушария Земли.

Такое затмение происходит, когда Луна лишь слегка закрывается тенью, отбрасываемую Землей. Этому явлению дали имя «Грозовой Луны». Но у полнолуния 5 июля есть еще два интересных названия.

Астрологи до сих пор придерживаются мнения о том, что лунное полутеневое затмение не такое опасное, как полное. Поэтому максимум проблем, которые грозят людям в этот период ‒ это плохая концентрация внимания и низкий уровень продуктивности.

Отметим также, что затмение прошло на фоне начинающегося 4 июля парада планет.

В тему: 17 июля 2019 года сообщалось, что украинцы смогли насладиться частичным лунным затмением.

А 9 января 2020 года мы писали, что украинцам представилась возможность увидеть «волчье» лунное затмение.

Тэги: общество, мир, Земля, космос, наука, МКС, лунное затмение, космонавт, комета

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