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Пустые пляжи и социальная дистанция для детей: Турция начала принимать туристов после карантина

Пустые пляжи и социальная дистанция для детей: Турция начала принимать туристов после карантина

Главное: Полупустые отели Турции, открывшиеся для украинцев с 1 июля, кардинально изменили подходы к работе с клиентами. Отныне в номерах и заведениях питания здесь размещены санитайзеры, полотенца выдают запакованными, а социальную дистанцию просят соблюдать даже детей.

Детали: Как сообщил исполнительный директор Украинской ассоциации туристических агентств Павел Григораш, прибывший в Анталию первым после карантина чартерным рейсом, в отеле, где он остановился, сейчас отдыхает около пяти сотен человек, которых практически не видно, так как территория рассчитана на гораздо большее число посетителей.

По его словам, по новым условиям отныне в каждом номере туриста ждет флакон санитайзера и пачка антибактериальных салфеток, а пляжные полотенца выдаются в индивидуальных пакетах, причем без обмена на карточки, как это было прежде.

Весь персонал отеля находится в масках и защитных щитках для лица. Многие также одевают перчатки.

«Детский клуб работает, деток развлекают на свежем воздухе и пока отказались от активностей, требующих тесной коммуникации. На активности деток нужно регистрировать заранее через специальное приложение. Для взрослых на пляже выделена зона под активности. Смена рода деятельности — каждых полчаса», — написал Григораш на своей странице в Facebook, добавив, что перед детским клубом нанесена разметка, чтобы дети соблюдали социальную дистанцию.

Систему «шведский стол» в ресторанах также изменили. Отныне вся еда здесь находится за стеклом: «Показываешь, что хочешь — тебе накладывают на тарелку и с улыбкой передают».

«Тренажерный зал и SPA работают, но с учётом социального дистанцирования. Загрузка в отеле сейчас совсем небольшая, потому каждый гость получает повышенное внимание. На чекине нам просто раздали ключи от номеров. Каждому — в индивидуальном конвертике. Никаких анкет, даже паспорта не просили, но это скорее нестандарт для нашей группы. Зато очень быстро и слаженно», — заключил Григораш.

Скриншот сообщения Павла Григораша о поездке в Турцию после карантина в Facebook

Отель Rixos в Белеке после карантина

Отель Rixos в Белеке после карантина

Отель Rixos в Белеке после карантина

Отметим, что в случае с Григорашем речь идет о пятизвездочном отеле сети Rixos в Белеке. О том, как обстоят дела в более дешевых гостиницах, информации пока нет.

В тему: 28 мая 2020 года власти Турции смягчили карантинные условия в туристических целях. Изначально этим могли воспользоваться лишь местные жители. С 1 июля страна открыла сезон для иностранных туристов.

Тэги: Украина, здоровье, туризм, карантин, Турция, отель, all inclusive, коронавирус

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