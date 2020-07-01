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Оказалось, пляжному сезону в Одессе угрожает не только коронавирус

Оказалось, пляжному сезону в Одессе угрожает не только коронавирус

Главное: Специалисты Госпродпотребслужбы не рекомендуют купаться на пляжах Одессы из-за обильного цветения водорослей на фоне жаркой погоды. В результате морская вода у побережья превратилась в «кисель» зеленого цвета.

Детали: Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области не рекомендует купаться на побережье региона из-за цветения воды, вызванного разложением водорослей. Как сообщает пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook, не стоит также потреблять выловленные возле берега рыбу и другие морепродукты.

По словам специалистов, вода на побережье Одессы стала густой, как кисель, и приобрела изумрудный цвет, причем местами даже в открытом море. «К берегу прибилось много водорослей, которые под воздействием высокой температуры воздуха начали разлагаться. Поэтому ГУ Госпродпотребслужбы в области предостерегает население от купания в такой воде, особенно детей», — говорится в сообщении.

В подтверждение чиновники опубликовали фотографии позеленевшего моря.

Скриншот сообщения Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области в Facebook

Цветущее море в Одессе

Цветущее море в Одессе

Цветущее море в Одессе

Между тем, в пресс-службе областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины сообщили, что морская вода возле пяти пляжей Одессы не соответствует санитарно-микробиологическим показателям. Речь, в частности, о пляжах на 13 ст. Б.Фонтана, 16 ст. Б.Фонтана, 10 ст. Б.Фонтана, «Аркадии» и «Дельфине».

В тему: 30 июня 2020 года Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что на фоне роста заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 в Украине могут быть усилены карантинные меры в отдельных регионов, в том числе — курортов. В частности, речь идет и об Одессе.

В то же время в десяти пробах морской и речной воды в Запорожской области обнаружены холероподобные вибрионы.

Напомним: Аналогичная ситуация наблюдалась у побережья Одессы в прошлом году — морская вода превратилась в зеленую жижу из-за водорослей Nodulaia Spumigena. Это относительно молодой обитатель Черного моря: традиционно она живёт севернее, например, в Балтийском море. К нам же ее, вероятно, завезли с балластными водами судов. На новом месте водоросль прижилась и размножилась. Известно, что эти микроорганизмы поглощают весь кислород из воды и поэтому погибает вся живность.

Случалось такое и ранее.

Тэги: Одесса, происшествие, море, Черное море, экология, водоросли, цвет, новости Украины

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