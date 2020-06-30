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NASA создало высокотехнологичное средство для борьбы с коронавирусом

NASA создало высокотехнологичное средство для борьбы с коронавирусом

Главное: NASA разработало антикоронавирусное ожерелье, которое предотвращает лишние прикосновения к лицу.

Детали: Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) разработало прибор, который с помощью инфракрасного датчика фиксирует руку, если ее слишком близко поднести к лицу. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на западные СМИ, в таком случае внутри ожерелья сработает небольшой мотор. Таким образом разработчики пытаются пресечь распространенный путь попадания COVID-19 в организм через глаза, нос и рот.

При том в NASA подчеркнули, что его нельзя использовать вместо маски и других средств индивидуальной защиты от коронавируса, а только вместе с ними. Кроме того, разработчики пообещали выпустить модель и в других цветах.

Утверждается, что украшение будут печатать на 3D-принтере.

Антикоронавирусное ожерелье от NASA

Антикоронавирусное ожерелье от NASA

В тему: По словам ученых, наиболее крупные вспышки заражения коронавирусом «были зафиксированы при длительном и тесном контакте больших групп людей на массовых мероприятиях, что свидетельствует том, что наиболее вероятный путь передачи коронавируса существует при вдыхании капель во время непосредственного близкого общения с больным».

Исследователи говорят о риске заражения, если «заболевший кашлянет в руку, немедленно дотронется до чего-то, а другой человек сразу коснется этого предмета и затем будет трогать лицо». Такой способ передачи коронавируса они назвали «весьма редким».

Тэги: здоровье, наука, технологии, коронавирус

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