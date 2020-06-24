Парад Победы в Москве «увидели» даже из космоса

Главное: Военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне удалось сфотографировать с высоты 475 км. Снимок был сделан космическим аппаратом «Ресурс-П».

Детали: Роскосмос обнародовал снимок московского военного парада, приуроченного к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Как передает пресс-служба корпорации, фото было спутником дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П», который расположен на околокруговой, солнечно-синхронной орбите со средней высотой 475 км.

Снимок в высоком разрешении можно увидеть здесь.

Напомним, парад начался 24 июня 2020 года в 10-00 по киевскому времени. В нем приняли участие более 14 тысяч военнослужащих, 234 единицы техники и 75 летательных аппаратов.

В тему: 14 мая 2020 года мы писали, что из-за участия в Параде Победы посол Словакии ушел в отставку.

А 9 мая 2020 года в Сети появилось видео парада Победы, который состоялся в Минске.