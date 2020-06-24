В Желтых Водах молодой парень подорвался на гранате

Главное: В Желтых Водах Днепропетровской области парень подорвался на гранате. Погибшему было 25 лет.

Детали: В среду, 24 июня, в Желтых Водах (Днепропетровская область) произошло ЧП. Как сообщает местная полиция, тут на гранате Ф-1 подорвался 25-летний парень.

Копы сообщают, что взрыв произошел минувшей ночью «из-за небрежного обращения с взрывным устройством, предварительно гранатой Ф-1».

Человек получил множественные ранения ног и живота.

Известно, что парня доставили в реанимационное отделение больницы, однако спасти его врачам не удалось.

С места инцидента изъяли кольцо с чекой и провели магнитный сбор осколков от гранаты. Уже открыто уголовное производство по ст. 264 Уголовного кодекса Украины «Небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов».

В тему 19 июня 2020 года сообщалось, что по украинским провинциям прошла волна инцидентов с гранатами. Не обошлось без жертв.

5 марта 2020 года появилась новость, что в Киеве неадекватный мужик разбил машины во дворе и ломился к людям в квартиры, угрожая взорвать гранату.