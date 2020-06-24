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Большая вода затопила крупнейший рынок в Черновцах и разрушила дороги на Ивано-Франковщине

Большая вода затопила крупнейший рынок в Черновцах и разрушила дороги на Ивано-Франковщине

Главное: Непогода продолжает бушевать на западе Украины. В результате паводок добрался до крупнейшего рынка Черновцов и повредил все дороги государственного значения в Ивано-Франковской области.

Детали: Минувшей ночью паводок добрался до крупнейшего рынка Черновцов. Из-за резкого подъема уровня воды в реке Прут оказалась подтопленной территория КП «Калиновский рынок» и частного рынка «Добробут».

Как рассказал директор Калиновского рынка Игорь Маслянчук, в ночь на среду, 24 июня, вода из протекающей неподалеку реки Прут начала стремительно выходить из берегов, заливая торговые ряды на объекте, сообщает УНИАН.

После того, как уровень воды в Пруте увеличился и превысил пятиметровый показатель критической нормы, река подтопила крайние ряды Калиновского рынка.

По информации Черновицкого гидрометцентра, пиковый показатель подъема воды, который может нести новую угрозу для Калиновского рынка, ожидается сегодня примерно в обеденное время. Он может составлять шесть метров.

В связи со стихией, администрация рынка объявила сегодня выходной день и решила не допускать предпринимателей к торговле на рынке.

паводок затопил крупнейший рынок в Черновцах

затопленный рынок в Черновцах

В то же время в Ивано-Франковской области в результате наводнений были повреждены все дороги государственного значения.

По словам руководителя службы автомобильных дорог области Василия Буджака, сейчас над обеспечением движения по поврежденным участкам дороги работают коммунальщики.

«Все дороги государственного значения потерпели повреждения, подтопления, а некоторые участки и разрушения. Но мы работаем круглосуточно... Проезд практически по всем дорогам государственного значения обеспечиваем», — сказал он.

паводок разрушил дороги на Ивано-Франковщине

паводок на Ивано-Франковщине

паводок на Ивано-Франковщине

В тему: Во Львовской области из-за сильных осадков вышла из берегов речка Туринка. В результате наводнения было подтоплено село Заречное.

Тэги: Украина, наводнение, Черновцы, паводок, Ивано-Франковск, новости Украины

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