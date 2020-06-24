Лох-несское чудовище? В водах Шотландии заметили кое-что странное

Главное: В водах шотландского озера Лох-Несс обнаружено странное чудище. Его фото показал турист из Саутгемптона.

Детали: Турист из английского Саутгемптона, приехавший отдохнуть в Шотландию, снял в водах озера Лох-Несс странное чудище. Его цитируют местные СМИ.

Сообщается, что мужчина фотографировал противоположный берег, но вдруг обратил внимание на водную рябь.

В публикации говорится: «Турист сделал несколько снимков, после чего из воды на мгновение появилось и само существо».

Отмечается, что «после этого оно скрылось и больше не появлялось».

Также информируется, что «камера зафиксировала существо только на одном кадре, который мужчина обнаружил спустя несколько месяцев, когда смотрел сделанные во время поездки снимки на карантине из-за коронавируса».

Сам турист говорит, что «его кадр совсем не похож на те снимки чудовища, которые показывали ранее».

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