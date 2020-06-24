Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Лох-несское чудовище? В водах Шотландии заметили кое-что странное

Лох-несское чудовище? В водах Шотландии заметили кое-что странное

Главное: В водах шотландского озера Лох-Несс обнаружено странное чудище. Его фото показал турист из Саутгемптона.

Детали: Турист из английского Саутгемптона, приехавший отдохнуть в Шотландию, снял в водах озера Лох-Несс странное чудище. Его цитируют местные СМИ.

Сообщается, что мужчина фотографировал противоположный берег, но вдруг  обратил внимание на водную рябь.

В публикации говорится: «Турист сделал несколько снимков, после чего из воды на мгновение появилось и само существо».
Отмечается, что «после этого оно скрылось и больше не появлялось».

Также информируется, что «камера зафиксировала существо только на одном кадре, который мужчина обнаружил спустя несколько месяцев, когда смотрел сделанные во время поездки снимки на карантине из-за коронавируса».

Сам турист говорит, что «его кадр совсем не похож на те снимки чудовища, которые показывали ранее».

Чудовище

В тему 27 января 2020 года сообщалось, что на американский берег выбросило странное существо, похожее на человеческий мозг без извилин.

10 января 2020 года стало ясно, что крупнейшая в мире речная рыба официально вымерла.

Тэги: мир, Шотландия, Лох-Несс, чудовище, курьезы

Комментарии

Статьи

24.06.20 09:35

Украину процентами порвут на части

Автор: Александр Карпец

Интервью

13.05.20 11:50

Иван Либерман: После карантина нас ждет большая юридическая война людей против государства Украина

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
23.06.20 07:25

«Динамо» – «Колос»: победа в серии матчевых пенальти

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

«Петр, окажите мне такую услугу...». Расшифровка новых записей скандальных разговоров Байдена и Порошенко
23.06.20 20:28

«Петр, окажите мне такую услугу...». Расшифровка новых записей скандальных разговоров Байдена и Порошенко

Автор: Страна

Выбор редакции
«Динамо» – «Колос»: победа в серии матчевых пенальти
«Динамо» – «Колос»: победа в серии матчевых пенальти
«Динамо» – «Колос»: победа в серии матчевых пенальти
«Динамо» – «Колос»: победа в серии матчевых пенальти
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Большая вода затопила крупнейший рынок в Черновцах и разрушила дороги на Ивано-Франковщине

Большая вода затопила крупнейший рынок в Черновцах и разрушила дороги на Ивано-Франковщине
24.06.20 12:31
344
Последние новости
24.06.20 13:12

В Желтых Водах молодой парень подорвался на гранате
24.06.20 13:04

«Баба рабочая, как корабельная сосна»... Лидеры «Слуги народа» странно обсуждали свою коллегу
24.06.20 12:31

Большая вода затопила крупнейший рынок в Черновцах и разрушила дороги на Ивано-Франковщине
24.06.20 12:17

Лох-несское чудовище? В водах Шотландии заметили кое-что странное
24.06.20 11:28

На Житомирщине 3-летняя девочка выпала с девятого этажа, пока родители были на кухне
24.06.20 11:02

Появилось видео, как в Панаме танкер эпично врезался в мост
24.06.20 10:37

За сутки коронавирус в Украине подхватили почти тысяча человек. Данные на утро 24 июня
Фото и Видео
В Желтых Водах молодой парень подорвался на гранате
В Желтых Водах молодой парень подорвался на гранате
В Желтых Водах молодой парень подорвался на гранате
В Желтых Водах молодой парень подорвался на гранате
«Баба рабочая, как корабельная сосна»... Лидеры «Слуги народа» странно обсуждали свою коллегу
«Баба рабочая, как корабельная сосна»... Лидеры «Слуги народа» странно обсуждали свою коллегу
Большая вода затопила крупнейший рынок в Черновцах и разрушила дороги на Ивано-Франковщине
Большая вода затопила крупнейший рынок в Черновцах и разрушила дороги на Ивано-Франковщине
Лох-несское чудовище? В водах Шотландии заметили кое-что странное
Лох-несское чудовище? В водах Шотландии заметили кое-что странное
Появилось видео, как в Панаме танкер эпично врезался в мост
Появилось видео, как в Панаме танкер эпично врезался в мост
В Черновицкой области из-за наводнения произошло газовое ЧП
В Черновицкой области из-за наводнения произошло газовое ЧП
Уже в июле NASA отправит на Марс первый вертолет
Уже в июле NASA отправит на Марс первый вертолет
Стало известно, почему родные погибшего в ДТП с Ефремовым пошли на ток-шоу Малахова
Стало известно, почему родные погибшего в ДТП с Ефремовым пошли на ток-шоу Малахова
Трамп обозвал Обаму изменником и шпионом
Трамп обозвал Обаму изменником и шпионом
На Львовщине вышедшая из берегов река затопила село
На Львовщине вышедшая из берегов река затопила село
fraza.com
Новости блогосферы
18.06.20 19:45

«Святой» наркоман Флойд и культ «небесной сотни»
17.06.20 22:56

О мамочках потрошителей
17.06.20 22:37

Зеленский готов провести принудительную вакцинацию украинцев
16.06.20 21:09

Кто мешает созданию Сквера украинской культуры в Киеве

Опрос

Готовы ли вы проголосовать за второй срок Зеленского?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.