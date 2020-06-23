Обворожительная дзюдоистка Дарья Белодед решила сменить имидж

Главное: Украинская дзюдоистка Дарья Белодед решила попробовать себя в роли модели. Своей новой фотосессией она поделилась в Instagram.

Детали: Украинская спортсменка, двукратная чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед разместила в соцсети Instagram свежие фотографии.

19-летняя Белодед попробовала себя в роли модели во время фотосессии. Похоже, новая роль знаменитой дзюдоистке удалась.

"То, во что ты веришь, становится твоим миром", – написала Белодед.

Съемка проходила в центре Киева.

В тему: В 2019 году мы писали о том, что Дарья Белодед и Георгий Зантарая поделились первыми эмоциями после победы на Европейских играх.



