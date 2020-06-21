В небе над Киевом засекли редчайший «ядерный гриб»

Главное: В небе над Киевом замечено облако в форме ядерного гриба. По словам спасателей, его не способен сдвинуть с места даже самый сильный ветер.

Детали: В пятницу, 19 июня, в небе над Киевом было замечено облако, напоминающее ядерный гриб.

Как передает пресс-служба ГСЧС, столь необычное природное явление называется «наковальня» и встречается крайне редко.

По словам спасателей, такое облако образуется на гребнях подветренных волн, возникающих в результате преодоления ветром препятствий. При этом оно «стоит» на месте независимо от силы ветра, постепенно трансформируясь в обычные воздушные массы.

«Несколько лет назад такие облака наблюдались на Киевщине, а еще раньше ‒ в Винницкой и Тернопольской областях», ‒ указывается в сообщении ведомства.

В тему: 13 февраля 2015 года мы писали, что Каталонию окутало огромное токсичное облако ярко-оранжевого цвета.

А 19 марта 2019 года сообщалось, что «дырявое облако» в ОАЭ озадачило соцсети.