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Колонка > 29-кратные!

29-кратные!

Андрей Шахов
26.04.21 08:23
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29-кратные!

Долгих пять лет, с 2016 года, «Динамо» никак не могло выиграть чемпионат Украины, довольствуясь исключительно вторым местом. Да, были победы в Кубке и Суперкубке Украины, но они всё-таки несопоставимы с триумфом в чемпионате. Ведь именно по чемпионату в первую очередь подводятся итоги сезона! Один сезон оставался до повторения клубного антирекорда по длительности серии между двумя чемпионскими титулами, и, к счастью, этот не был побит и даже повторен.

Теперь мы 29-кратные, и до третьей звезды над динамовским ромбиком остается сделать только один шаг.

Согласитесь, нет ни малейшего смысла что-либо анализировать по матчу с «Ингульцом». В этот день хочется просто порадоваться.

Порадоваться за футболистов. Как за молодых, которые, несмотря на прошлогодние победы в Кубке и Суперкубке Украины, впервые испытали это чувство, эти чемпионские ощущения (а таковых в «Динамо» подавляющее большинство), так и за тех, кто постарше, за ветеранов, которые уже выигрывали этот трофей, но наверняка успели за эти годы донельзя по нему соскучиться. Ребята это заслужили своей работой, проявленным характером в сложных матчах, которых по ходу сезона было немало. 

Порадоваться за тренеров, чья великолепная работа не осталась незамеченной и невознагражденной. Даже Луческу говорил, что не ожидал подобного.

Персонально  порадоваться за Олега Анатольевича Гусева, чей день рождения благополучно совпал с триумфом команды и получением золотых медалей. Думаю, лучшего подарка и быть не может. Очень надеюсь, что классного игрока Олега Гусева ждет еще более блистательная тренерская карьера!

Порадоваться за руководство клуба, чье, прямо скажем, непопулярное решение способствовало этой победе.

Порадоваться за обслуживающий персонал, ведь в футболе, как известно, мелочей не бывает. И нюанс, о котором любители футбола даже не догадываются, но о котором в курсе администраторы, врачи, массажисты, может как положительно, так и отрицательно повлиять на действия игрока, а значит, и всей команды.

Радоваться за болельщиков «Динамо», в том числе и за себя любимого, ведь мы все, что называется, заждались этой победы.

Порадоваться даже за Грачева, которому скоро придется высказаться о мнимом втором месте любимого им «Шахтера», ведь в этом сезоне горняки так ни разу и не смогли обыграть «Зарю». Более того, «Шахтер» не может выиграть у «Зари» уже четыре последних матча!

Можно сколько угодно говорить о кризисе в стане главного конкурента «Динамо» донецкого «Шахтера», который впервые при президентстве Ахметова не подписал ни одного нового игрока и который в этом сезоне раздирали внутренние конфликты. Но ведь это не проблема «Динамо»! Вина? Разве что частичная, ведь кто его знает, случились бы эти проблемы в стане теперь уже экс-чемпиона страны, если бы он лидировал, как год назад, или два года, или три... К тому же этими проблемами «Шахтера» еще нужно было суметь воспользоваться.

Так что сегодня можно и попраздновать. Но, не забывая, что крайне желательно эти чемпионские награды положить в Кубок страны, чего «Динамо» не удавалось сделать еще дольше, с 2015 года.

Тэги: футбол, спорт, УПЛ, ФК Динамо Киев

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