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Колонка > Зачем Зеленскому нужна война?

Зачем Зеленскому нужна война?

Василий Кузнецов
20.04.21 09:23
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Зачем Зеленскому нужна война?

Уже месяц, как режим Зеленского раздувает панически-воинственные настроения в лучших традициях постмайданной шизофрении. Украинцев убеждают, что Россия вот-вот введет войска и начнет военные действия. На вопрос, а с кем мы тогда восьмой год воюем, если РФ только готовится вводить войска, адепты секты атопутинонападенцев традиционно отвечают невнятной агрессией. Попытки украинской стороны спровоцировать Россию на вмешательство в ситуацию на Донбассе становятся все более дерзкими. Украинские военные бравируют несуществующей военной мощью и симулируют готовность к обороне от российской армии, как несчастные фригидные женщины симулируют оргазм.

Почему я считаю, что именно украинская сторона провоцирует войну? Потому что ей это нужно и выгодно, а России наоборот: крайне невыгодно и совсем не нужно. Зачем Зеленскому и его альтернативно-одаренным стратегам война? Прежде всего потому, что даже политические репрессии, тотальная цензура, зачистки оппозиционных СМИ и политических сил уже не в состоянии скрыть масштабных факапов действующей власти.

Украина стала абсолютным лидером в Европе по уровню смертности от ковида. За год с небольшим власть не сделала ничего, чтобы подготовить страну к новым волнам и штаммам коронавируса. Больницы как были в аварийном состоянии, так и остаются. Врачи продолжают разбегаться из страны со страшной скоростью. Большую часть антиковидного фонда забрали под программу «Велике крадівництво». Вакцинация населения провалена полностью. Что делать с худшей в мире вакциной, закупленной по фантастически высокой цене, которая оказалась неэффективной и уже запрещена в некоторых странах — непонятно. Чем отвлечь от этого людей? Войной.

Под шумок о наступлении Путина власть вернула тариф на газ, против которого украинцы протестовали всю зиму. Готовят очередное повышение цен на электоэнергию. Самые высокие тарифы в официально самой нищей стране Европы продолжают расти и не думают останавливаться. В следующем году большинство пенсионеров не смогут оплатить коммуналку и начнут массово умирать от холода. В этом году умирали не массово, но прецеденты, когда мертвых стариков приходилось ломом отковыривать от пола потому, что они примерзли, уже были. Чем отвлечь от этого людей? Войной.

По всей стране в селах закрываются отделения Укрпочты. Почти 3,5 миллиона стариков, пенсию которым разносили почтальоны, теперь буду вынуждены ездить в райцентры (непонятно как) или тихонько умирать от голода, холода и отчаяния. Во многих регионах страны почти полностью прекращается местное железнодорожное сообщение. Поезда Укрзализныци похожи на декорации к фильмам про постапокалипсис. Украина стремительно теряет сеть железных дорог. Чем отвлечь от этого людей? Войной.

Украинская энергетика постепенно скатывается к коллапсу. Ахметовский «зеленый тариф» фактически убил самую дешевую атомную генерацию. Украина покупает все больше электроэнергии у «страны-агрессора» и у «тоталитарной» Беларуси и все меньше вырабатывает сама. Также Украина полностью зависит от импорта газа из «страны-агрессора». Почти половина гречки, которая продается в украинских магазинах, ввезена из «страны-агрессора». Вся бытовая техника Indesit group ввозится из «страны-агрессора». Да и вообще из России ввозится просто огромное количество разных потребительских товаров. Даже сода. Чем отвлечь от этого людей? Войной.

Украинская власть намертво испортила отношения с одним из важнейших стран-инвесторов Китаем, когда кинула Пекин на сделке с «Мотор Сич». Теперь те деньги, которые китайцы могли бы вложить в Украину, они вкладывают в российскую экономику. Часть из них они демонстративно вкладывают в Крым. Украина окончательно стала страной с отрицательной инвестиционной привлекательностью и превращается в главную свалку Европы. Чем отвлечь от этого людей? Войной.

Этот список можно было бы продолжить еще на 30-40 страниц. Но тогда от нашего внимания увильнет еще одна веская причина для Украины начать войну. Война нужна хозяевам Украины, чтобы не допустить запуска Северного потока-2. Об этом сегодня говорят совершенно открыто. Об этом уже даже пишут западные СМИ.

Правда есть одна оговорка. Настоящая война с Россией Зеленскому не нужна. Потому что, в случае ее начала, она закончится через несколько часов. И Украине не помогут ни натовские инструкторы, ни военная помощь стран Альянса. В НАТО, кстати, это понимают гораздо лучше украинцев. Ибо армия РФ — вторая в мире по совокупной мощи и первая по эффективности ведения боевых действий. Напомню, что в феврале этого года в Польше прошли натовские учения, в результате которых польские военные сделали вывод, что армия РФ способна дойти до Варшавы меньше, чем за 4 дня. А Польша, на секундочку, страна НАТО.

Повторюсь, настоящей войны Зеленский не хочет. Ему нужна война по телевизору. Как у Порошенко. Правда в этот раз, судя по действиям России, она не намерена подыгрывать украинскому руководству.

Тэги: Украина, Россия, война, Донбасс, постапокалипсис

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