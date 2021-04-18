«Динамо» ставит крест на «мнимом» чемпионстве!

Давайте откровенно. Никогда стараюсь не торопить события, и сейчас еще не буду поздравлять «Динамо» с чемпионством и приближением к третьей звездочке над ромбиком. Надеюсь это сделать через неделю после «Ингульца». Однако нельзя не признать, что вопрос о победе в турнире де-факто был снят задолго до очного противостояния. При этом всё равно очень хотелось победы. И для увеличения преимущества в очках до двузначного, и для улучшения баланса личных встреч, ну и для достойного ответа всяким там телеэкспертам, рассказывающим о мнимом чемпионстве в случае поражения.

Я, кстати, не припомню, чтобы Грачев нечто подобное говорил о чемпионстве «Шахтера» в 2018 году, когда дончане в четырех (!) матчах чемпионата с киевским «Динамо» набрали аж одно очко против десяти у киевлян.

Но и такой расклад не получился, и, видимо, даже Грачеву придется признать заслуженной победу «Динамо». Или он еще какую-то дешевую отмазку придумает? Если честно, я был бы этому только рад, ведь подобные вещи никоим образом не делают сильнее проигравших, а в этом сезоне мы видели самый слабый «Шахтер» за последние годы.

Очень удивлюсь, если Каштру сохранит свой пост, и, по игре «Шахтера» очень непохоже, что лидеры команды этому не будут рады. Двумя ударами за весь матч по воротам «Динамо», уверен, «Шахтер» не ограничивался даже в киевском матче чемпионата СССР 1971 года, в котором динамовцы заняли первое место, а горняки – последнее! Почему именно киевского? Да просто в Донецке «Динамо» 4:3 выиграло, так что там было точно больше двух ударов по воротам киевлян! В эту же субботу ударов было два, один из которых в створ. Ну и точно, что с той поры, как битвы «Динамо» и «Шахтера» стали самыми принципиальными в чемпионате Украины, столь бесхребетного «Шахтера» я припомню.

Но, во-первых, это проблемы самого «Шахтера», а никак не «Динамо», во-вторых, палка всегда о двух концах, и я бы предпочел вести речь не о слабости пока еще действующего чемпиона Украины, а о силе лидера сезона.

Хоть и являюсь поклонником таланта Коли Шапаренко, но не могу не признать, что решение тренерского штаба выпустить вместо него Александра Андриевского стало ключевым. Оно стало неожиданным для дончан, которые наверняка готовились играть против другого варианта полузащиты и не представляли, как действовать против Саши. Сам же Александр, которому скоро 27 лет исполнится и которому давно пора выйти из образа молодого да перспективного, провёл, быть может, лучший матч в первой команде. Он и передачи раздавал, и в обороне помогал, и решающий пенальти заработал...

Повторюсь, слабость нынешнего «Шахтера» - проблема исключительно «Шахтера», которая никоим образом не принижает значимость и закономерность победы киевлян, и какими бы ни предстали подопечные Каштру, «Динамо» великолепно подготовилось к игре с таким соперником, лишило его всех козырей, переиграло и физически, и тактически, и в желании. Если вы хотите назвать этот матч шахматной партией, то эту партию вчистую выиграло «Динамо». Не по счету, а по игре. Ни единой ошибки в обороне, по крайней мере, минуты с третьей, запредельная концентрация и полное понимание того, как добиться успеха.

Очень порадовало то, что накануне ближайший резерв «Динамо», подопечные Юрия Мороза, обыграли «Шахтер» в одну калитку. Они, как и первая команда, ничего не позволили создать сопернику у своих ворот, а сами имели с лихвой шансов для победы с крупным счетом. Жаль, правда, что огорчили парни Игоря Костюка, но и у них, несмотря на неудачу, остаются хорошие на победу в чемпионате. Во всяком случае, по потерянным очкам они продолжают лидировать.

Киевские болельщики всегда были максималистами, так что ждем от «Динамо» чемпионского хет-трика, а там и обязательного размещения золотых чемпионских медалей в Кубок страны. И никак не меньше!