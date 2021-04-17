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Колонка > Кинокритика: советское кино и немного больше

Кинокритика: советское кино и немного больше

Товарищ Краснов
17.04.21 08:55
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Кинокритика: советское кино и немного больше

Для удобства наших читателей собрали всю кинокритику Товарища Краснова, написанную для «Фразы» за последние несколько лет, в одном месте. Охват материалов получился очень обширным и включает в себя обзоры как на советские, так и на современные фильмы.

При этом через призму разбора вышедших картин можно анализировать не только культурный пласт ушедшей эпохи и мира, в котором мы живём сейчас, но и обратить внимание на социально-политические аспекты.

«Моя бабушка» (Котэ Микаберидзе, 1929):

Процветает кумовство и блат. Уволенный с работы бюрократ (что характерно, бессметный, он и вешается, и из окна выпадает, но тут же воскресает вновь) ищет «бабушку». Т.е. человека, который оказал бы ему протекцию.

«Далеко от Москвы» (Александр Столпер, 1950):

Первое, что бросается в глаза – это бодрость и полное отсутствие всякого уныния. Энтузиазм совершенно безграничен.

«Иваново детство» (Андрей Тарковский, 1962):

Картина является едва ли не ремейком фильма 1946-го года «Сын полка» Василия Пронина (по одноименной повести Валентина Катаева).

«Долгая счастливая жизнь» (Геннадий Шпаликов, 1966):

Мы помним этого оттепельного героя. Ироничного, скептичного, прекрасно образованного (благодаря подаренному страной обилию свободного времени и качественному образованию), и пустого внутри. Не имеющего смысла жизни и ориентиров, кроме любви к себе.

«Большая жратва» (Марко Феррери, 1973):

Символы, которые как на шампур насажены на сюжетную линию, порой нелегко даже заметить, а уж разгадать – тем более. Некоторые из них – можно не сомневаться – останутся незамеченными даже самым внимательным зрителем, если тот не вырос в соответствующей культурной среде.

«Расписание на послезавтра» (Игорь Добролюбов, 1978):

Избранными становились дети избранных родителей. А качества партийной элиты после хрущёвских чисток и реформ не нуждаются в особом уточнении.

«Тростинка на ветру» (Виктор Аристов, 1980):

Разлад носит всесторонний характер. Здесь и кризис семьи, и отход в прошлое традиционных ценностей, и коррупция, и бесхозяйственность, и разрыв города с деревней, особенно яркий на фоне непрерывных разговоров про их смычку.

«Гражданин Лёшка» (Виктор Крючков, 1980):

Лесорубы – от рядовых рабочих до директора – идут на самые разные ухищрения, чтобы попроще было выполнять и перевыполнять план. Там самым обманывая и вводя в убыток государство во-первых, и нанося серьёзный вред экологии во-вторых.

«Возьму твою боль» (Михаил Пташук, 1980):

В село возвращается полицай Шишкович. Он отсидел свой срок, а затем «оттянул» положенное на поселении.

«Коней на переправе не меняют» (Гавриил Егиазаров, 1980):

Последний выигранный бой Председателя Совета Министров СССР Алексея Николаевича Косыгина. Завод ВАЗ и автозаводской район Тольятти, история строительства которых положена в основу фильма – также его детище.

«Сашка» (Александр Сурин, 1981):

Ставший пробным камнем фильм вызвал протесты среди зрителей. И очернение войны отложили, чтобы готовить его постепенно и более тщательно. Но это случилось уже в Перестройку.

«Чучело» (Ролан Быков, 1983):

Удар по советским ценностям производился не случайными людьми, а представителями вполне определённой социальной страты. Что также вполне закономерно.

«Восемь дней надежды» (Александр Муратов, 1984):

Фильм, премьера которого состоялась в Донецке, показывал сомневающимся, что опорным классом советской власти по-прежнему являются рабочие.

«Время отдыха» (Игорь Таланкин, 1984):

Кинематограф 1981-1983 годов начал толкать население страны советов к тому, что позже получит название Перестройка. Недолгая черненковская «нормализация» предлагала из создавшегося положения иной выход.

«Иди и смотри» (Элем Климов, 1985):

Тщательно подготовленная идеологическая диверсия, рассчитанная на слом сознания советского человека, на вызов у него ужаса перед войной: парализации его воли и способности к сопротивлению.

«Покаяние» (Тенгиз Абуладзе, 1986):

Тут показано именно то, что произошло с обществом после крушения советской системы. Начали с «поиска правды», поведясь на неадекватные жалобы жертв репрессий – в кавычках и без – и их потомков.

«Процесс» (Алексей Симонов, 1989):

Открытый судебный процесс был задуман как показательный и политический. Но чем очевиднее, что на скамье сидят «стрелочники», тем больше процесс начинает походить на фарс.

«Прорва» (Иван Дыховичный, 1992):

В Москве 1930-х годов вовсю светит солнце, женщины ходят в красивых летних платьях, люди едят мороженное возле фонтанов на ВДНХ, и блестит на солнце водная гладь Москвы-реки. Конечно, либеральная общественность была возмущена.

«Дылда» (Кантемир Балагов, 2019):

Это полнейшее неумение показать никого, кроме самих себя, неспособность залезть в чужую шкуру – очевидная профнепригодность.

«Терминатор: Тёмные судьбы» (Тим Миллер, 2019):

Неуклонно падает роль мужчины не только в фильмах, но и в жизни, и это, безусловно, связано с отсутствием спроса на мужские качества в современном обществе. Мужчина в роли защитника, добытчика и кормильца ушёл в прошлое.

«Игры шпионов» (Доминик Кук, 2020):

Удивительно, как создатели умудрились превратить прекрасный документальный материал в жуткую клюкву с поеданием чёрной икры, водкой, звероподобными гебистами и отелем «Виталий» в котором происходят ключевые события.

Тэги: СССР, мир, кино, культура, фильмы, Товарищ Краснов

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