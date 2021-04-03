Шпионская клюква от британцев

У Владимира Семёновича Высоцкого была песня под названием «Пародия на плохой детектив». В ней мистер Джон Ланкастер Пек «вечно в кожаных перчатках, чтоб не делать отпечатков» непрерывно «чем-то щёлкал, в чём был спрятан инфракрасный объектив».

Примерно тем же занимался в новом британском фильме The Courier (в нашем переводе «Игры шпионов») один из самых известных английских шпионов в СССР Олег Пеньковский, которого играет Мераб Нинидзе. Полковник ГРУ Пеньковский тоже непрерывно чем-то щёлкает, и делает это, судя по всему, в подвалах своего родного ведомства. Именно там, по мнению создателей фильма, и хранятся в фанерных шкафах важные оборонные секреты советской страны. Нащёлкавшись вдоволь, полковник выходит на улицу, где начинает поиски американских туристов, которые на рубеже 50-х и 60-х годов, табунами шлялись по московским улицам. Те, естественно, тут же соглашаются взять у незнакомого русского с военной выправкой плёнки и доставить их в американское посольство.

Так продолжается неопределённо долгое время. Но, как пел Высоцкий, «работать без подручных может грустно, а может скучно». Поэтому британские товарищи организовали своему агенту напарника. Обычного бизнесмена Гревилла Винна, который сначала в ужасе отказывается, но затем соглашается возить из Москвы в Лондон плёнки с добытыми Пеньковским-Нинидзе секретными материалами.

Здесь надо сделать отступление о ядерной войне. Дело в том, что самым опасным и кровавым советским вождём был Никита Сергеевич Хрущёв. Этот коварный, но взбалмошный человек планировал развязать ядерную войну и погрузить человечество в хаос. И вот ради недопущения этого печального события Пеньковский и перешёл на сторону противника. Эти же высокие мотивы двигают и Гревиллом Винном, которого играет Бенедикт Камбербэтч. Услышав от доблестной сотрудницы ЦРУ про неизбежную смерть собственной семьи в хрущёвском ядерном пламени, Винн пускает скупую мужскую слезу (далее СМС) и тут же соглашается ехать в Москву под легендой бизнесмена, торгующего высокотехнологичными сноповязалками, столь необходимыми советскому сельскому хозяйству.

Между Винном и Пеньковским тут же возникают близкие отношения. Верная мужская дружба, пусть и не настолько близка, как в «Горбатой горе», но по количеству скупых мужских слёз (СМС), пролитых героями при встречах и расставаниях, «Игры шпионов» превосходят горбатый оскароносный шедевр. Так они и жили. Пеньковский щёлкал ядерные секреты, а Винн отвозил их в Лондон. Иногда ходили друг к другу в гости, поскольку Пеньковский посещал порой Лондон. Провожали друг друга до трапа самолёта, ждали руки и пускали при этом СМС.

Но недолгое мужское счастье разрушил коварный и хитрый гебист Грибанов, которого сыграл Кирилл Пирогов. В начале фильма этот сатрап лично казнит перед строем изменника Родины. Причём, строй состоит из высокопоставленных советских чиновников и офицеров, включая Пеньковского. А казнь происходит (судя по интерьеру) непосредственно на оборонном заводе. Зритель должен с первых минут понять, что главным героям угрожает серьёзная опасность.

Безжалостный Грибанов достаточно быстро вычисляет злоумышленников и травит Пеньковского отравленными сигаретами. Не до конца, а так чтобы тот попал в больницу, и в это время можно было бы спокойно пошерудить в его квартире и в рабочем кабинете. Установленная таким образом прослушка, естественно приносит результаты.

Но в МИ-6 и ЦРУ тоже не лыком шиты. Чувствуя надвигающуюся угрозу, они пытаются спасти Вина и не пустить его в Москву, где оставляют на заклание Пеньковского. Пустив СМС, Винн принимает решение ехать спасать друга и уговаривает своё руководство пустить его на верную смерть. Руководство, пустив СМС (и СЖС тоже, ибо агент МИ-6 мужчина, а ЦРУ – женщина) и подумав, соглашается.

План спасения, естественно, проваливается, и Винн с Пеньковским оказываются в мрачных застенках. Что именно делают с Пеньковским, нам не показывают. А Винна морят голодом, держат в одиночке, заставляют оправляться в parasha, т.е. ведро без крышки, и даже два раза бьют. Один раз совсем чуть-чуть при допросе, а второй раз уже сильнее, когда британец в ярости начал ломиться из камеры.

На очной ставке прямо пред очами следователей герои проливают СМС и Пеньковский докладывает Винну, что не заложил его хрущёвским сатрапам. Пожтому следствие считает, что Винна использовали в тёмную. Если кто-то не в курсе, то очные ставки нужны именно для того, чтобы подельники на глазах у следствия сговаривались, как не запутаться в показаниях.

Итог: Пеньковскому вышка, Винну восемь, но вскоре он объявляется в Лондоне, поскольку был обменян на равноценного советского агента. Воссоединение с семьёй, обильные СМС и титры.

Как ни странно, фильм основан на реальных событиях. Вот только в реальности Винн получал за работу хорошую зарплату. Что же касается мотивов Пеньковского, то едва ли они могли быть высокими у человека, которого изгоняли из органов за попытку торговать на стамбульском рынке ювелирными украшениями, но затем вернули в ГРУ по протекции друзей и родственников. Да и Винн, вернувшийся в Лондон из застенков гебни, выглядит на документальных кадрах куда упитаннее Камбербэтча, и вместо литья СМС лыбится в 32 зуба.

Удивительно, как создатели фильма умудрились превратить прекрасный документальный материал в жуткую клюкву с поеданием чёрной икры, водкой, звероподобными гебистами и отелем «Виталий» в котором происходят ключевые события фильма. Ещё удивительнее, что клюкву умудрились сделать затянутой и скучной. Но самое удивительное, что этот фильм вовсю показывают в России, которая является, вроде бы, осаждённой крепостью, занятой борьбой за духовность и вбиванием скреп.

Ходить на фильм не надо. Надеемся, что сэкономили вам время и средства.