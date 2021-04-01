Сборная Украины: три очка вместо шести

Кто бы мог подумать, что после трех матчей, два из которых Украина провела дома с Финляндией и Казахстаном, у нашей сборной будет только три очка. Причем три очка в виде трех ничьих с одинаковым счетом 1:1. Предполагали, что очков будет шесть, а после ничьей в Париже – даже семь. Ок, после 1:1 с Финляндией – пять. Но не три же!

Во Франции наши сравняли счет, в домашних матчах упускали победу. С финнами забили в концовке, но после этого был и каркас наших ворот, и пенальти, с которого северяне сравняли счет. Такое чувство, что от этого удара Пукки подопечные Андрея Шевченко так и не отошли. Во всяком случае, стоило казахстанским футболистам сравнять счет, как игра нашей сборной разладилась. И не стоит сетовать на отсутствие VAR в матче с Казахстаном и пенальти, который не был поставлен в ворота гостей.

Во-первых, сам 11-метровый очень сомнительный, и я, как и экс-игрок сборной страны, а ныне эксперт на украинском и голландском телевидении Евгений Левченко, склоняюсь к тому, что арбитр прав. Во-вторых, не в пенальти дело, а в качестве игры сборной, странных кадровых решениях тренерского штаба (я так и не понял, зачем с финнами играли в три центральных защитника, почему против них не вышел Шапаренко и зачем появлялся на поле Коваленко), и психологии наших футболистов. Во что играла команда после гола Мужикова?

Заслужила ли команда три очка против потенциального аутсайдера группы? Однозначно! 28 ударов по воротам, 10 в створ – это реально много. Но…

1. Из 28-ми ударов по воротам 12 из-за пределов штрафной. Это тоже очень много.

2. Из 10-ти ударов в створ только три за полчаса с лишним после ответного гола Казахстана.

3. При 1:1 создали только один по-настоящему острый момент, когда Малиновский вывел один на один Зубкова.

4. Если Казахстан играл в три центральных защитника и с кучей центрхавов, зачем нужно было упорно лезть к воротам Покатилова по центру? У Украины 38% всех атак из центральной зоны. Для сравнения: у нас против Франции 21% атак по центру, против Финляндии – 24%, у Франции и против нас, и против Боснии – 20%. А тут целых 38%! Почему?

5. Наконец, главное. Что мешало Мораесу, Малиновскому, Зинченко забить в первом тайме? И спокойно отдыхать во втором.

На секундочку: Казахстан приехал без ряда своих лидеров: одного поймали на допинге, другой, юный талант из ЦСКА, которым, по слухам, интересуется «Аталанта», как несколько партнеров-ветеранов, травмированы, а вратарь Мокин, тянувший против Франции всё и даже пенальти, внезапно завершил карьеру в сборной! Это был и близко не сильнейший состав сборной Казахстана, игравший на выезде, после длительного перелета с родной земли! Как у этой команды не выиграть?!

Прав Андрей Шевченко: сборной нужно вернуться назад – в Лигу наций, в евроотбор. Там была совсем другая команда. К сожалению, времени на возврат немного. Следующий сбор перед Евро, следующий официальный матч – уже стартовый поединок чемпионата Европы.

С горечью признаю, что ничья во Франции стала пирровой. Фактически против Финляндии наши футболисты наступили на те же грабли, на которые французы напоролись в игре с Украиной. Мы показали сверхзакрытую игру, эдакий вариант катеначчо с четырьмя ударами по воротам и без единого в створ. Потом против нас нашим же оружием (конечно, громко называть катеначчо нашим оружием, тем не менее, именно Украина в нашей группе его первой использовала) справились Финляндия и Казахстан. Я считаю, что с финнами команда Шевченко не наиграла на победу, а с Казахстаном, повторюсь, развалилась после пропущенного мяча.

Пока что в нашей группе побеждают только французы, которые не только возглавили турнирную таблицу, но и оторвались от преследователей. Фактически шансов у кого-то другого на первое место минимум, несмотря на то, что очный матч с галлами играть в нашей стране. Шансы на второе (оно позволяет играть стык) место, которое пока Украина занимает, но исключительно по набранным очкам, а не потерянным (по потерянным она, как ни парадоксально, идет в группе на последнем месте), по-прежнему высоки. Но высоки они в нашем восприятии, потому что мы помним, как сборная играла раньше, как она умеет играть. Но если Украина и осенью продолжит играть в такое, то эти шансы быстренько улетучатся. Однако сейчас отбор на ЧМ отходит на второй план. Впереди Евро, а это новые надежды и наверняка новые переживания.