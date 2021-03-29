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Колонка > Украинская земля: содрать кожу, продать и изнасиловать

Украинская земля: содрать кожу, продать и изнасиловать

Наина Кравец
29.03.21 11:00
471
Украинская земля: содрать кожу, продать и изнасиловать

С 1 июля в Украине вступает в силу принятый в 2020 году закон, согласно которому разрешено продавать земли сельхозназначения. Кроме этого, земельный пакет содержит еще два закона, которые сейчас активно проталкиваются в Верховной Раде.

Во втором предлагается снять с процесса продажи земель все ограничения и упразднить государственный контроль этой сферы.

Авторы третьего закона настаивают, что украинскую землю нужно продавать через аукционы, иными словами пустить с молотка. Как вы думаете, насколько конкурентноспособным будет трудяга хлебороб, сидя на таком аукционе рядом с владельцем холдинга или, скажем, крупного банка? Так цель — просто распродать землю магнатам?.. Ну, тогда закон безусловно правильный, при таких исходных данных земля к трудовому человеку никогда не попадет.

Дерзнув изменить Земельный кодекс Украины, руководство страны находится в шаге от измены Родине. Законопроект 2194, поправки к которому сейчас рассматриваются, снимает с государства функцию контроля за использованием земли и лишает влияния на все механизмы ее продажи.

Определение целевого назначения земель, в случае если эти законы будут приняты, также отдается на откуп собственнику. Думаю, что новым хозяевам запросто может не понравиться заповедный лес и его пустят под топор. Ведь депутаты пытаются отменить даже понятие «особо ценные земли». Можно будет продать и водоемы и заповедники. Что будет происходить на этих территориях — целиком и полностью воля хозяина.

Если алчным законотворцам удастся протащить отмену запрета на продажу земли иностранцам, то тем самым «хозяином» может оказаться даже гражданин недружественного государства. Или они будут список составлять: китайцу можно, русскому нельзя, так что ли? Хотя если подумать, этот запрет настолько просто обойти, что его принятие выглядит чисто формальным. Ведь оформить покупку на подставное лицо — минутное дело.

Имея страстное желание отбить вложенные в покупку деньги, владелец земли будет стараться сеять только самые ходовые культуры, те, что обескровливая землю, продаются на экспорт по высокой цене. Здесь, с одной стороны можно говорить о быстром истощении почвы такими культурами как кукуруза или подсолнечник, а с другой стороны, есть риск остаться без картофеля или лука, которые уже сейчас, во времена разрешенной аренды, не особенно популярны среди иностранных сельхозпроизводителей, да и среди местных фермеров.

А чего стоит разрешение на снятие верхнего плодородного слоя почвы... кажется, что ненасытные бандиты просто кожу сдирают с нашей Родины... живьем. Чернозем не так просто восстановить, тем более если содрали целый метр.

Европейский суд по правам человека также высказал, на мой взгляд, странную позицию, признав мораторий на продажу сельхозземель в Украине нарушающим право на собственность. Встает вопрос — чьи интересы блюдет Европа и аффилированные с ней институты?...

Некоторые политические силы пытаются бороться с происходящим на наших глазах беспределом. Есть обращение в Конституционный суд с просьбой признать весь земельный пакет неконституционным. Но лично у меня очень слабая надежда на то, что КС, погрязший в междуусобных войнах с Зеленским, сидя на своих шатающихся стульях, сможет дать объективную оценку ситуации.

Тэги: экономика, Земля, продажа

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