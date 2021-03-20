Литературная критика: от Гоголя до Томпсона

Для удобства читателей решил собрать в одном материале литературную критику, вышедшую на «Фразе» в последние годы. Обычно я пишу о книгах, которые мне понравились или, как минимум, чем-то зацепили, показались в определённом контексте важными.

Некоторые из этих статей были опубликованы в «Литературной газете» и журнале «Нева».

Анализируя «Тараса Бульбу»: почему повесть замалчивают для наших читателей. Разбираю главный украинский литературный манифест XIX века. Что хотел донести Николай Гоголь?

Размытый Шевченко. Небольшая зарисовка о поездке по шевченковским местам. Посетил Канев, сёла Моринцы, Будище и Шевченково (Кереловку). Почему забыт классик?

Великий украинский роман, который мы потеряли. Разбор до сих пор актуального социального романа Панаса Мирного «Повія» («Гулящая»), который, увы, непростительно забыт.

«Олеся» Александра Куприна: геополитика мистического Полесья. Прекрасная и жуткая сказка, очень точно передающая особенности времени и региона.

Взятие Измаила: дерзкий подвиг украинских казаков. Анализ исторического романа «Потемкин на Дунае» Григория Данилевского.

Жизнь через 100 лет: страшное пророчество Григория Данилевского. Занимательный и пугающий точностью оставленного нам предсказания рассказ.

Так является ли роман «Сашка Жегулев» антиреволюционным? Пытаюсь разобраться, о чем на самом деле писал Леонид Андреев.

«Отборный лист» Роберта Пенна Уоррена: жестокий фермерский капитализм по-американски. Характерная история о том, как делают деньги в США. Что такое конкуренция, свобода и справедливость?

«Собачье сердце»: карикатура на гнилую интеллигенцию. Сравниваю повесть и фильм Владимира Бортко: различий нашлось немало.

Фильм «Иван Васильевич меняет профессию»: как изменили пьесу Михаила Булгакова. Еще один пример того, как любят все переиначивать киношники.

«Бабий Яр» – роман-саморазоблачение. Большой разбор истории оккупации нашего города в интерпретации Анатолия Кузнецова. Что в ней не так?..

«Русский дневник» Джона Стейнбека: почему получилось вкусно, но поверхностно. О путешествии великого американского писателя по СССР и моему родному Киеву.

Андрей Малышко: украинский классик сталинской пробы. Ненавидел ли поэт советскую власть?

Страх и отвращение украинской политики. Философское размышление по мотивам документального романа Хантера С. Томпсона «Страх и отвращение предвыборной гонки ‘72».

Роман «Пляж»: дискурс для дегенератов. Рассуждение о том, как и почему деградировала современная западная литература.