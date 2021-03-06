О левом рэпе

Мир много говорит о недавнем аресте испанского рэпера Пабло Хаселя. Не исключение и постсоветские страны – раз об аресте говорит мировой центр, значит должна говорить и варварская периферия. Особенно модно живописать страдания «прогрессивного рэпера» в левой среде. В ней о Хаселе говорят не меньше (а то и больше), чем о приговоре Навальному.

Между двумя политиками (а после ареста Хасель уже политик, как бы смешно это ни звучало), действительно много общего. Оба занимают явно антигосударственные позиции по отношению не только к правящему режиму, но и к свой стране в целом. О Навальном подробно распространяться на сей раз не буду, что же касается Хаселя, то достаточно сказать, что он последовательно поддерживает сепаратизм родной для себя Каталонии, выступая за её отделение от Испании.

А ещё на обоих – и на Навального и на Хаселя – никак не могут найти управы кровавые режимы. Причём, по странному стечению обстоятельств, длилось это в обоих случаях ровно десять лет. В рунете ошибочно пишут, что Хаселя местный режим травит с 14-го года, но первые преследования начались ещё в 11-м году. В том же году, когда Навальному впервые предъявили шалости в лесном хозяйстве Кировской области. С тех пор в России и Испании всё происходило как под копирку. Бесчисленные условные сроки, домашние аресты, приговоры, вступающие в силу с отсрочками, нарушения режимов содержания, растущая поддержка мировой и местной «прогрессивной общественности» и… спустя десять лет реальная посадка.

Оба, имея уже вынесенные приговоры, ходили на свободе, обоих попросили добровольно прийти в тюрьму и оба устроили из этого масштабное шоу. Что самое невероятное, закрыли обоих почти синхронно, в самом начале 21-го года. Впрочем, это скорее всего не совпадение. Обе посадки случились сразу же после свержения Трампа и прихода к власти демократа Байдена. При Трампе кровавый режим был бессилен перед бесстрашными блогерами. При Байдене – на них моментально нашлась управа, но таким хитрым образом, что оба целы и невредимы, а реклама обоим сделана на весь мир. Вполне возможно, что с дальним прицелом.

Хасель называет испанскую власть фашистами, как, впрочем, и некоторые сторонники Навального именуют фашистами власть российскую. Представьте себе бессильно рефлектирующего целое десятилетие Муссолини или Пиночета. Представили? Вряд ли получится. А у Хасселя получается.

Обратимся к идеологии рэпера-политика. Анализ его текстов весьма затруднён, потому что это агитки в стиле Демьяна Бедного, но лишённые имеющегося у последнего национального калорита. Иными словами кое-как зарифмованные (мог бы не кое-как, работал бы не в стиле рэп) лозунги для школьников. Но тем не менее возьмём несколько характерных цитат.

«Женщины торгуют своими телами, у нас они так зарабатывают на хлеб. Власть же толкает тебя к наркотикам, чтобы вы деградировали, чтобы забыли свои ценности. Законы пишут свихнувшиеся элиты. Ты за них не голосовал, но они при власти. Наша свобода – в пролетарской диктатуре. Она против тех, кто нас эксплуатирует. Наша демократия несовместима с диким капиталом, что нас угнетает...»

«Хрущёв заслужил «калашникова» задницу. Сегодня в Москве дети нюхают клей, они спят на улице, пока мимо них проезжают лимузины с мафиози внутри, ЦРУ аплодирует».

Тексты являют собой смесь из лозунгов, дезинформации и попыток воздействия на голые эмоции. При полном отсутствии хоть чего-то напоминающего поэзию – сравнений, метафор и т.д. Это действительно с трудом зарифмованные листовки, не больше. Тексты российского барда Харчикова кажется по сравнению с этим вполне себе поэзией. Тем более, что Александр Анатольевич едва ли позволит себе упомянуть засунутый в мужскую задницу металлический предмет, что на мой взгляд, отличает его в лучшую сторону по сравнению с Испанским рэпером

Из немногих идеологических воззрений Хасселя, которые удалось вообще обнаружить на фоне криков о том, что «во всём виноват капитализьм» стоит остановится на том, что СССР видится «бунтарю» страной именно наиболее либеральной, за что он его и ценит.

«Не слушай и тех, кто не ценит достижений Советского Союза. Лишь один тебе факт для раздумий: нигде в мире в межвоенный период, у женщин не было столько прав и столько свободы, как в СССР.»

«Только коммунизм освобождает женщин — спросите об этом Коллонтай и Цеткин. У Арманд и Крупской читайте про это».

«Антирасисты, антимачисты, мы требуем эволюции научного социализма, марксизма-ленинизма»

Характерная для леваков зацикленность на женском вопросе тоже наблюдается у Хаселя. Более того, расизм и «мачизм» - нарочито мужскую модель поведения – он умудряется поставить на одну доску. Это для него равнозначное зло.

Идеологически Хасель состоит из трёх слагаемых: из кондовой евролевацкой идеологии, во-первых, из эпатажа, для коего ему и нужны Мао и Сталин, во-вторых, и из «развязанности совершенно невыносимой» в-третьих. Последняя сопряжена с шариковским же уровнем знаний. Что этот человек знает о Сталине или Мао? Очевидно, почти ничего. Однако советы тем же китайцам даёт с шариковским апломбом.

«Жаль, что в Китае немногие следуют его (Мао – тов. Краснов) наследию, и одичалый капитализм захватил страну. Их компартия такая же красная, как и социалистическая ИСРП, им нужна ещё одна революция».

Одним словом, Хасель, это не коммунист в русском в большевистском смысле. Это наследник скорее идеалов Парижа 1968-го года. Там тоже мальчики-мажоры (отец Хаселя крупный бизнесмен и президента футбольного клуба, а по матери – все сплошь известные юристы) ходили под портретами Мао и Дзержинского. А их разбитные подруги носили плакаты с Крупской и Коллонтай. Кончилось всё полупьяным левацким безобразием, причём многие идеологи тех погромов сегодня преспокойно заседают в «буржуазных» парламентах своих стран или объединённой Европы.

Та же участь скорее всего будет ждать и Хаселя, недаром за него (типа как бы борца с капитализмом) так ратует сегодня та часть «общественности», которая является передовым отрядом именно транснационального капитала. Включая, кстати, и российских профессиональных левых, чью связь с транснациональным капиталом выявила пропаганда ими ковида.

Ну а я вспоминаю настоящего большого поэта, которого звали Владимир Высоцкий. В 1978-м году он побывал в Париже, где в те дни отмечали десятилетний юбилей парижской весны. И написал стихотворение, которое нельзя не вспомнить, глядя на Хаселя.

Новые левые — мальчики бравые

С красными флагами буйной оравою,

Чем вас так манят серпы да молоты?

Может, подкурены вы и подколоты?!

Слушаю полубезумных ораторов:

"Экспроприация экспроприаторов..."

Вижу портреты над клубами пара —

Мао, Дзержинский и Че Гевара.

Не [разобраться], где левые, правые...

Знаю, что власть — это дело кровавое.

Что же, [валяйте] затычками в дырках,

Вам бы полгодика, только в Бутырках!

Не суетитесь, мадам переводчица,

[Я не спою], мне сегодня не хочется!

И не надеюсь, что я переспорю их,

Могу подарить лишь учебник истории.

Будущему политическому деятелю независимой Каталонии и депутату Европарламента Хаселю учебник истории не нужен. Известность сегодня можно получить (грета Тунберг соврать не даст) обладая знаниями и умениями не большими чем конь императора Калигулы. Так что Хаселю прямая дорога в сенат. И я думаю, мы ещё доживём до того, как он проголосует за очередные антироссийские санкции.