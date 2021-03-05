«Земля кочевников»: плохой и попросту вредный фильм

До последнего не хотел смотреть фильм «Земля кочевников». Прочитав его описание, примерно представлял, что меня ждёт. На деле же всё оказалось намного хуже, чем можно было предположить.

Само кино – очень слабое. Происходящее не вызывает никакого интереса. Его попросту тяжело и скучно смотреть. Не потому, что оно сложное – отнюдь. Это очень примитивная картина. Понимать в ней особо и нечего. Тут нет сюжета, нет интересных персонажей. Не о чем подумать. Да, имеется идея, но лучше бы её тоже не было.

Проблема в том, что этот фильм – «премиальный». Ему вручают весомые награды, им прожужжали все уши зрителям. Посредственную картину на ровном месте надули до целого культурного явления. Создали мощный хайп, благодаря которому это кино посмотрят очень многие. Под давлением «авторитетов» многим придётся полюбить его и нахваливать, принимая отвратительный посыл, который в нём пропагандируется.

Сама история о новой большой депрессии в США и людях, потерявших свой кров, открывает массу возможностей для реализации. Можно, например, вскрыть гниль американского капитализма – показать причинно-следственную связь. Попытаться понять, почему у людей, проработавших десятки лет, нет денег на нормальную жизнь. Сами герои же, преодолевая жизненные трудности, могут развиваться и расти. Не обязательно, что у них что-то получится и нас ждёт счастливый финал, но сами они, оказавшись в нечеловеческих условиях, хотя бы способны что-то переосмыслить. Но не переосмысливают.

В фильме не говорится о каком-то религиозном смирении: герои страдают от своих пороков и вряд ли счастливы. Они недовольны жизнью, но просто не хотят ничего менять. Им просто лень. Эти люди много попусту болтают, но не говорят и не думают о Боге.

Это и не новые хиппи, так как у них нет никакого протеста. Да и молодых людей среди кочевников немного, а большая часть бродяг – взрослые и даже пожилые люди. Они с радостью хватаются за любую работу, потому что им нужны деньги. Чтобы пить пиво, петь и танцевать. Куда же без этого! А ещё они просто созерцают – природу, звёздное небо. Ведут абсолютно бессмысленные разговоры. Во всём этом и заключается их вожделенная свобода.

Большие корпорации, дающие работу, выступают какими-то спящими монстрами. Создатели картины не акцентируют внимание на том, что они и есть то самое зло, которое стоит у истоков такого положения дел. Существующую экономическую модель следует воспринимать как данность, с ней нужно просто смириться. Что и делают герои фильма.

Люди тут не пытаются по-настоящему освободиться от бессмысленной трудовой рутины. Никакой деловой жилки у них нет и близко. Они просто существуют, переезжая от одного рабочего места к другому. И больше ничего не делают – ничего не хотят, ни к чему не стремятся.

При этом многие из героев вовсе не бездомные: кто-то не желает жить с родственниками, а кому-то надоело сидеть на месте. Они просто хотят свободы – от труда, от каких-либо обязательств, наконец – от самих людей.

«Земля кочевников» – вредный фильм, ведь его зрители, многие из которых лишены веры и не видят смысла реализовывать себя в существующих капиталистических "матрицах", примут всё за чистую монету.

Это кино уверяет нас, что нет ничего важного – ни Бога, ни страны, ни семьи. Его герои даже не пытаются размышлять о таких категориях. Нам показывают деградантов – людей, почти прекратившихся в скотов. Кроме своих низменных ощущений им ничего не нужно. Это и есть для них истинная свобода. Свобода, которая должна понравиться и зрителям.