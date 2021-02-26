Мимо «Брюгге» в 1/8 финала!

Во-первых, во-вторых, в-третьих и в–надцатых всех с победой! Тяжелой, натужной, где-то одержанной на везении, но такой важной! «Динамо» продолжает еврокубковый путь, и уже сегодня узнает следующего соперника.

Да, красивой, яркой эту победу не назвать. Мне не понравилась игра команды с четом того, что ей непременно нужно было забивать, в первые полтора тайма. Один удар, и тот где-то на второй минуте (заблокированный) в первой половине, еще один удар, скажем так, в «третьей четверти» матча. Конечно, этого было мало для гола. Зато стоило выйти на поле Шапаренко, как в первой же атаке с его участием киперу «Брюгге» пришлось демонстрировать своё великолепное мастерство.

Да, в голевой комбинации Коля участия не принял, но, мне кажется, что именно его выход, возможно, напрашивавшийся даже еще раньше, стал переломным в игре команды. Ну и сама голевая атака «Динамо» была великолепна! И пас Жерсона на Цыганкова, и прострел на Буяльского, и завершающий удар – всё на высшем уровне!

А ведь что удивительно: до гола никто из этого трио особо не выделялся. Но как же дружно, одновременно они выстрелили в самый важный момент! И отдельных лестных слов заслуживает Буяльский. Он забил «Клубу» в Киеве, он забил в Брюгге. Оба мяча были совершенно непохожи друг на друга, но какими же красивыми они вышли! Роскошный обводящий удар в Киеве и великолепная комбинация в ответном поединке.

И всё-таки по этой игре я бы выделил другое трио. Ни единой ошибки не допустил Жора Бущан, сполна реабилитировавшийся за киевский гол. Плюс два центральных защитника. Да, временами они проигрывали второй этаж Досту, но слушайте, им в сумме 38 лет! ТРИДЦАТЬ ВОСЕМЬ! Наивно предполагать, что в таком ответственном матче они будут играть, как Каннаваро в финале чемпионата мира 2006 года с Францией! Но то, как они отыграли, достойно всяческих похвал.

Особенно рад за Сашу Сироту, который вышел вынужденно, из-за отсутствия Попова. Это был его первый (ПЕРВЫЙ!) еврокубковый поединок! И сразу вам и матч на вылет, без права на ошибку, и могучий Дост в противниках! Очень хочется, чтоб этот поединок для киевлянина послужил толчком к дальнейшим успехам.

Ну и напоследок хочется поблагодарить всех ребят за отдачу, за старание, за умение терпеть и за проявленный в очередной раз характер.

Молодцы!