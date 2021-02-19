«Динамо» – «Брюгге»: ничего не потеряно!

Перед матчем Мирча Луческу назвал нашу пару самой равной среди всех 16-ти. Я бы не согласился. За неделю до игры считал «Брюгге» фаворитом. Пускай не явным, но фаворитом. На тот момент «Брюгге» крушил всех в чемпионате, создав солидный задел перед преследователями (сейчас он составляет 13 очков плюс игра в запасе), а в лазарете команды не было ни одного игрока, если не считать юных резервистов.

Однако за эту неделю «Клуб», как официально называют «Брюгге», слишком ослаб. Прежде всего, из-за ковида. За сутки было известно, что в Киев не приедут два основных левых защитника Соболь и Денсвил (наш Эдуард Соболь, к счастью, здоров, но отбывал дисквалификацию), ключевой атакующий центрхав Ванакен, считающийся сильнейшим игроком команды, ключевой крайний форвард, а заодно лучший бомбардир и лучший по системе «гол+пас» Ланг (он травмирован). С такими потерями «Брюгге» я уже считал «Динамо» фаворитом противостояния. Вдобавок тест в Киеве показал наличие короны у основного опорного полузащитника Ритса. Пять потерь, не считая отсутствия всего тренерского штаба, причем четыре игрока непременно вышли бы в стартовом составе! Какой тогда «Брюгге» обыгрывать?!

С другой стороны, не могу не согласиться с Николаем Несенюком, с которым мы обсуждали шансы и потери (при этом дружно склонялись к победе «Динамо» с минимальным счетом). Коля говорил: «Вспомни состав «Динамо» в мюнхенском матче за Суперкубок. Тогда ведь у «Динамо» были серьезные кадровые проблемы, из-за чего вышли Дамин, Зуев и Слободян. Тем не менее, команда выиграла! Если поставлена игра, если ребята в отличной форме, можно и с такими потерями сыграть». Не поспоришь.

При этом было ощущение того, что «Динамо» построит игру так, как и в летнем матче квалификации Лиги чемпионов с АЗ. Без риска, строго в обороне, запредельно надежно. Собственно, так и получилось. Футбол, который показали команды, невозможно назвать зрелищным. И те, и другие совершенно не хотели рисковать. Никто не шел вперед большими силами, никто не допускал контратак на свои ворота и обе команды больше думали о том, как не дать сыграть сопернику, чем как самому что-то создать. Так что если и говорить об игровом преимуществе динамовцев в первом тайме, то исключительно о минимальном. «Брюгге» удалась атака в дебюте с подключением правого защитника, нашим – две атаки в середине конце тайма, завершившиеся неточными ударами головой. В первом тайме команды на двоих не нанесли ни одного удара в створ, так что по такой игре счет 0:0 – единственно возможный.

Удары в створ пошли во втором тайме. Их было в сумме аж два, и оба завершились голами. Только если Буяльский нанес шикарный обводящий удар на исполнение, забив гол-красавец, то «Брюгге» отличился в своей манере – после углового, использовав ошибки Беседина и Бущана. Проблема в том, что удар Буяльского так и остался единственным, который нанесли «бело-синие» по воротам гостей за весь тайм! «Брюгге» же мог забить еще, причем снова после углового, и нашим повезло, что Дост промахнулся из выгодной позиции. Если счет ударов в первом тайме был 3:2 в пользу «Динамо», то во втором уже 1:5. Если в первом тайме наши владели мячом 53% игрового времени, то во втором лишь 43%. Только этих цифр достаточно, чтобы согласиться с тем, что вторая половина подопечным Луческу не удалась. Хотя, повторюсь, с таким вариантом «Брюгге» можно было играть острее и смелее. По отдаче, желанию претензий никаких. Ребята выложились, но для победы над «Брюгге» нужно было еще кое-что.

Да, мне не понравилась игра команды, да, я ждал большего и по части результата, и по части игры (четыре удара по воротам за матч и лишь один в створ – слишком мало, тем более для игры на своем поле). «Динамо» не хватало скоростей, а, главное - смелости. Тем не менее, в будущее смотрю с большим оптимизмом. Настолько, что шансы «Динамо» оценил бы даже чуть выше, чем в 50%, как частенько говорят после мирного исхода первого матча.

Пример сборной Украины, «Шахтера», киевского «Динамо», мадридского «Атлетико» и ряда других команд показывают, что, если эта коронавирусная зараза присосалась к какой-то команде, мало кто останется в стороне от нее. За эту неделю вряд ли кто-то из заболевших восстановится, а вот новые случаи будут обязательно, и положительный тест Ритса – лучший тому пример. Кто-то ведь рядом с ним находился в аэропорту, в самолёте, в автобусе... Так что будем с интересом ждать новостей из Бельгии. Ну и, конечно, само «Динамо» должно прибавить за эту неделю. В конце концов, матч с «Брюгге» был только вторым официальным в 2021 году.