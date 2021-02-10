Почему Зеленский «выстрелил себе в голову». И Украине заодно

Блокировка оппозиционных каналов Владимиром Зеленским в несколько раз ускоряет распад того государства, которое называется Украиной. В команде Зеленского этого не понимают потому, что там просто некому понимать подобные вещи. Наличие в Украине условно оппозицонных СМИ и условной оппозиции было единственным, что позволяло постмайданной власти балансировать на грани краха. Причем почти бесконечно.

Почему я называю заблокированные СМИ условно оппозиционными? Потому что ни сами каналы, ни их владельцы по-настоящему оппозиционной деятельности не вели. Они просто занимали нишу и «окучивали» недовольную часть электората. Понятно, что за последние годы эта часть существенно выросла и перевалила, по субъективным ощущениям, за 60%.

И это, видимо, так напугало главного бенефициара «великого будівницства крадівництва » Кирила Тимошенко и «других товарище» из команды Зеленского, что они решили действовать по принципу «сейчас закрою глаза и сделаю всем темно». Но от того, что Офис президента перестал слышать голоса недовольных, которые транслировали каналы Медведчука, сами недовольные никуда не делись. Более того — их стало еще больше, а их недовольство и ненависть к власти начали стремительно расти и усиливать без того не малое внутрисоциальное давление.

Каким бы кровавым упырем ни был Петр Порошенко, сколько бы миллионов он ни заработал на гражданской войне и крови простых украинцев, он оппозиционные СМИ не закрывал. Постоянно создавал видимость борьбы с ними, обещал, что уже вот-вот. Но до реальных действий дело не доводил. Порошенко прекрасно понимал, что оппозиционные СМИ и марионеточная оппозиция в парламенте — это предохранительный клапан, который позволяет стравливать давление и не доводить ситуацию до того предела, когда людям уже будет нечего терять.

Более того, Порошенко прекрасно понимал, что ему нужно сохранять хоть какую-то кормовую базу, какой-то ареал стабильности. Поэтому позволял владельцу «ватного» Интера Фирташу и газовым олигархам из ОПЗЖ грабить украинцев на коммунальных тарифах. Поэтому отдал на откуп некогда показательно «ватному», а теперь стремительно перекрасившемуся в националиста Ахметову. Поэтому помог куму Путина Медведчуку занять огромную часть нефтяного рынка и даже снабжать украинскую армию, которая якобы воевала с Россией, дизельным топливом российского производства.

Если проанализировать кадровый состав закрытых каналов, их контент и идеологическую позицию, станет ясно, что никакой пророссийскостью там даже не пахло. Как не пахнет на еще работающей и принадлежащей Левочкину «Стране» или фирташевском Интере. Все эти СМИ: и уже закрытые, и пока работающие, являются частью весьма стабильной системы, позволяющей олигархам до донышка выдаивать украинских граждан.

Порошенко довольно успешно «петлял» перед американскими хозяевами Украины в плане защиты украинской олигархической вотчины. С точки зрения украинского государства (сферического в вакууме, которого никто и никогда не видел вооочию) его действия также деструктивны, как действия Зеленского. Но Порошенко старался дозировать их так, чтобы как можно дольше продлить агонию failed state, в которое Украина окончательно превратилась после майдана-2014.

Марионеточная оппозиция в виде ОПЗЖ была лучшим творением Порошенко и умеренных промайдановских сил. За все время существования она не предприняла ни одной серьезной попытки защитить права своих избирателей. Вместо этого, под видом защиты прав опзжшники рассказывали доверчивым ватникам об их проблемах, говорили, что это несправедливо, и на этом все успокаивалось.

Именно благодаря ОПЗЖ Нацкорпус, Правый сектор, С-14 и другие представители наци-зверинца чувствовали (и чувствуют) себя полными хозяевами украинской улицы. О том, что могло бы быть совсем по-другому, свидетельствует опыт наших солдат, к которым в 2014, 2015, 2016 годах приходили на блокпосты, в места расположения люди и подрывали себя вместе с согдатами или травили последних ядовитой едой и спиртным.

Если бы бенефициары «ватной оппозиции» действительно хотели бы раскачать украинский государственный режим, в Украине, начиная с 2017-2018 годов бушевала бы полноценная гражданская война. На ее фоне конфликт на Донбассе выглядел бы мелкой бытовой ссорой. Это вполне устроило бы заокеанских хозяев Украины, но противоречило интересам украинского олигархата. И в этом смысле «сивочолый гетьман» действительно является настоящим украинским миротворцем (какая страна — такие и миротворцы).

Для Зеленского и его компашки застенчивых воришек все вышеизложенное является высшей математикой. Они просто и буквально исполняют приказы, приходящие им из-за океана и при этом, воруют так, будто завтра уже не наступит (для многих это очень скоро может оказаться правдой).

Зеленский не хочет понимать одной просто вещи: он играет не на своем поле. А точнее он вообще не играет. Играют им. И, в случае необходимости, легко спишут его с игровой доски.