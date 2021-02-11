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Колонка > Как европейцы грабят Украину и убивают наше производство

Как европейцы грабят Украину и убивают наше производство

Наина Кравец
11.02.21 09:06
1861
Как европейцы грабят Украину и убивают наше производство

Давайте вспомним итоги арбитражного суда в Лугано, который был инициирован Европейским союзом в 2019 году по поводу запрета на экспорт леса-кругляка. Суд от 11 декабря 2020 подтвердил право Украины вводить мораторий, но... просто ввести запрет на экспорт древесины мало, необходимо правильно обосновать это решение.

Оказалось, что в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС, получение преференций национальными лесозаготовительными компаниями совсем не аргумент.

Был шанс запретить грабительские поставки древесины в Европу ссылаясь на старую добрую экологию, но от экологов по привычке отмахнулись, за что и поплатились. Рекомендация арбитража «улучшить соблюдение законодательства в лесной сфере и способствовать законной и экологически сбалансированной торговле лесом» выглядит как не очень старательно завуалированная издевка.

Замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка рваческий спрос со стороны европейских государств на украинскую древесину признает, а предложить вразумительные пути прекращения разграбления страны не может. В последнее время Украина является лидером в поставках нелегальной древесины в Евросоюз несмотря на существующие запреты. Все эти годы кругляк уходил в Европу под видом чего угодно, даже дров, которые не брезговали покупать европейские компании по сходной цене.

Получается, что даже имея право самостоятельно регулировать рынок древесины, наша страна все равно теряет миллионы гривен на незаконной продаже, а Европа умело спекулирует украинскими евростремлениями и мягонько стучит по столу подписанными нашими правителями договорами.

Если думаете, что губят только лесозаготовительную отрасль, вы жестоко ошибаетесь. Атмосфера безнадеги захлестывает и других производителей. Связано это со все возрастающими квотами на ввоз товаров из ЕС, что фактически ставит на колени наших сельхозпроизводителей.

Свиноводы, например, умоляют не увеличивать предусмотренные торговым соглашением с ЕС беспошлинные квоты, которые в настоящее время составляют 20 тыс. тонн в год.

Дело в том, что основным импортером свинины для Европы долгое время был Китай, но хитрые китайцы, под предлогом защиты от африканской чумы свиней, импорт прикрыли и работающим на полную мощность свинокомплексам сбывать продукцию стало некуда. Тут европейцы огляделись по сторонам и путем нехитрых рассуждений пришли к выводу, что нужно надавить на Украину и слить все излишки сюда. Украинская свиноводческая продукция дороже, потому что лучше, экологически чище, но, именно поэтому ценовой конкуренции не выдерживает. Нашим производителям остается только банкротиться и закрывать производство.

По заявлению Качки, по состоянию на январь 2021 года экспорт из Украины упал на 270 млн долларов, зато на 90 млн долларов вырос... импорт. Снижен экспорт кукурузы, пшеницы, сои, молочной продукции, включая сыры и сливочное масло. Причем падение происходит в диапазоне от 30 до 50%. Зато ввоз, он же импорт, например того же сыра в прошлом году увеличился на 97%. Крупнейшими продавцами сыра Украине являются Польша и Германия. Все это уже привело к закрытию четверти молокоперерабатывающих предприятий Украины и процесс продолжается.

Та же схема действует и в птицеводстве. Да и в целом в большинстве отраслей.

А теперь объясните мне, как с такими показателями строить государство со стабильной крепкой экономикой? Разве не к развитию собственных производств стремятся все мировые государства? Открытие новых предприятий — это рабочие места, налоги в казну, зарплаты и пенсии. Но не у нас...

Тэги: товарооборот, Европа, экономика, экспорт, импорт

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