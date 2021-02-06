А в России любят полицаев…

Сколько лет твердят уважаемым россиянам о коварной сущности украинцев. Последние спят и видят, как бы реабилитировать фашистских пособников, в то время как в России – такое невозможно в принципе.

Однако на самом деле российская власть сама устанавливает и потом защищает памятники фашистским пособникам. В городе Цимлянске Ростовской области стоит памятник бывшему сержанту красной армии Ивану Добробабину, приговорённому в 1948-м году советским судом к немалому тюремному сроку (15 лет) и лишённому наград. Добробабин был полицаем в родном селе Перекоп, что в Харьковской области Украины. Причём, работал со рвением, даже сделал карьеру: последовательно занимал пост старшего полицейского, заместителя начальника и начальника кустовой сельской полиции.

История награждения полицая звездой героя такова. Во время обороны Москвы 17 ноября 41-го года отряд истребителей танков во главе с политруком Георгиевым в упорном бою уничтожил несколько немецких танков и задержал немецкое наступление почти на сутки, тем самым дав возможность нескольким батальонам двух полков, 1073-го и 690-го, выйти из окружения. Из 17 бойцов 13, включая самого Георгиева, погибли. Весть о подвиге дошла до штаба дивизии (той самой Панфиловской), а оттуда – до штаба армии. По дороге Георгиев превратился в Егора Диева. Поскольку он фигурировал в воспоминаниях однополчан как Егордиев. В штабе армии фамилию «Диев» услышали журналисты Коротеев и Чернышов, написавшие по горячим следам короткие заметки о подвиге. Затем к делу подключились «боссы».

Главред Красной звезды Давид Ортенберг поручил своему любимцу и ответственному секретарю той же газеты Зиновию Кривицкому написать подробную статью. Тот и написал, абсолютно не затруднив себя сбором каких-либо данных, что называется «от балды», опираясь лишь на короткую заметку, услышавшего что-то краем уха в штабе армии Коротеева. К рассказу Кривикий добавил совершенно фантастические подробности и определил численность героев в 28 человек, объявив всех 28 героически павшими. Число 28 было просто выдумано, ибо тот же Коротеев сообщил ему, что на момент описываемых событий в ротах Панфиловской дивизии оставалось примерно по 30 бойцов. Затем статья попалась на глаза крупному политическому деятелю тех времён А.С. Щербакову, первому секретарю Московского обкома. Тот упомянул о подвиге в выступлении на пленуме ЦК. После этого выступления было решено всех представить к званию героя посмертно.

Теперь редакции Красной Звезды пришлось представить 28 фамилий бойцов, выдуманного ими подвига. Ортенберг с Кривицким поступили просто. Кривицкий прибыл в наиболее пострадавший полк, находящийся в тылу на переформировании, в нём выбрал наиболее пострадавший батальон и в нём выбрал наугад 28 фамилий, выписав их из какой-то ведомости. Так и появились 28 героев-панфиловцев. Меж тем у разъезда Дубосеково ничего существенного ни по советским, ни по немецким документам, а равно по письмам домой самих бойцов - не происходило. Немцы достаточно легко и быстро прорвали оборону, не заметив особого сопротивления, что в условиях 41-го года не было редкостью.

После войны выяснилось, что из 28-ми «павших» пятеро живы, а один погиб за несколько дней до боя. Из пятерых живых трое попали в немецких плен, а двое – тяжело раненными в советские госпитали. Но в каком-то батальонном списке, из которого Кривицкий выудил наугад 28 фамилий, они, по-видимому, числились погибшими.

Вскоре после войны история всплыла. Однако в политических целях огласки ей не предали. По косвенным данным «раскрутить на всю катушку» это дело собирался А.А. Жданов, но не успел. Умер. Так или иначе, но Кривицкий отделался лёгким испугом. Из троих, попавших в плен, полицаем стал только Добробанин, которому дали 15 лет. Остальным участникам выдуманной битвы оставили незаслуженные звёзды героев.

Отсидев из 15-и лет 7 и освободившись, полицай поселился в Цимлянске. В хрущёвскую «оттепель» и в Перестройку пытался добиться реабилитации, изображая из себя жертву сталинских репрессий. Оба раза неудачно.

И вот этому-то полицаю и был поставлен в 2007-м году бюст. Поставлен он был на деньги местного бизнеса. И стоит на аллее героев среди бюстов героев настоящих: удостоенных звания героя Советского Союза жителей Цимлянска.

Понятно, что вся эта история не может не вызывать возмущения. И она его закономерно вызывает. Опросы свидетельствуют, что 3/4 опрошенных поддерживают гражданского активиста Н. П. Лукьянова, который подал в суд иск о сносе памятника.

Однако суд… отказал на формальном основании. Российский суд решил, что памятник полицаю и фашистскому прихвостню должен «украшать» город. Такое решение принял судья М.Ю. Карапуз, основываясь на формальном признаке: иск де подан не к тому ответчику. Затем рассматривающая апелляцию судья Т. Г. Корнилова это решение оставила в силе.

Чрезвычайно любопытна мотивация судебного решения. Российский суд сослался на… решение украинского суда, который (в отличие от российского) реабилитировал Добробабина в 1993-м году. А тот факт, что бюст предателя и полицая стоит на аллее героев – среди героев подлинных – судья не считает его реабилитацией. Вдумаемся в текст. Комментарии излишни!

Самое любопытно в этой ситуации – конечно позиция профессиональных борцов за советское дело. А они… молчат, набрав в рот воды. Бесчисленные профессиональные обличители Запада, Украины, и пятой колонны безучастно наблюдают за тем, как памятник полицаю Добробабину живёт своей жизнью, носит незаконную звезду героя и отбивает покушения на свой снос. Делая это куда мужественнее, чем живой Добробабин, который (судя по статье Зам. Генпрокурора Ф. А. Катусева, писаной ещё в 1990-м году) вообще дезертировал ещё до боя.

Почему же стыдливо молчат стариковы, сёмины, мараховские, юлины и все прочие гоблины во главе с самим Мединским? А по одной простой причине. Они сами – соучастники победы памятника полицаю над здравом смыслом. В 2016-м году на экраны вышел лживый антисоветский пасквиль под названием «28 панфиловцев», снятый по заказу Мединского же. И вся "патриотическая" общественность во главе с самими Мединским бросилась этот фильм нахваливать.

Хотя он ну решительно ничем не отличался от всей остальной антисоветской клюквы. Вернее, нет, отличался. И в худшую сторону: тем, что героизировал вполне конкретного исторического персонажа. Добробабина, который перешёл линию фронта и стал полицаем. Обеспечивая помимо прочего угон в Германию мирного населения, и принимая участие в поиске скрывающихся от немцев советских солдат. И чей бюст сегодня красуется в Цимлянске.

Ну, а продолжение этой истории будет уже 9 февраля, когда состоится заседание в кассационной инстанции. Cудя по всему, решение суда останется без изменений. Но цимлянский активист Николай Лукьянов намерен дойти до Верховного суда. Пожелаю ему удачи.

Фильм «28 панфиловцев»: о зёрнах русофобии и антисоветской лжи.