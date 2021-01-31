«Динамо» в Турции: и второй сбор начинаем с поражения

Опять же, попытаться оправдать можно всегда. Первый полный день сборов, причем утром в день матча снова была тренировка, товарищеский матч, хотя болгары рубились так, будто им пообещали тройные премиальные, две недели до возобновления сезона, так что времени на исправление ошибок предостаточно, нагрузки... Проверка молодёжи, ведь в концовке на замену вышли и Назар Волошин, и Ванат.

Всё это понятно, но скажу честно: «Динамо» в матче с «Лудогорцем» мне не понравилось. И не только во втором тайме, но и как минимум в концовке первого. Конечно, не стоит посыпать голову пеплом, и кричать, что всё пропало, но, кладя руку на сердце, замечаю, что на душе стало тревожно. Поражение от «Легии» в первом матче эмиратского сбора воспринял более чем спокойно, поражение от «Лудогорца» заставляет нервничать. И дело не столько в поражении, сколько в игре, которую показала команда. Было дело: могли сравнять счет – Леднев в штангу попал, но для меня лично в контрольных матчах качество игры важнее счета, а к этому самому качеству были вопросы.

Особенно смутили две вещи:

1. Слабая игра в атаке и небольшое количество созданных командой опасных моментов. Не впечатлили и полузащитники в созидании, и особенно нападающие. К сожалению, пока что незаметно, чтобы с Бесединым на поле команда прибавляла, да и сам Артем что-то не прогрессирует.

2. Неудачная игра при стандартных положениях у своих ворот. Что в игре с «Легией», что с «Солигорском», что «Лудогорцем» в штрафной «Динамо» возникала острота после стандартов. «Легия» и «Лудогорец» смогли забить. Особенно это напрягает в преддверии игр с «Брюгге», который зимой усилился Басом Достом – голландским форвардом ростом под два метра, который прекрасно играет головой.

Дост – уникальный форвард. Он установил рекорд чемпионата Португалии, который, кажется, никому и никогда не побить. Играя за лиссабонский «Спортинг», он 45 голов подряд забил ударами в одно касание!!! А из первых 68-ми мячей за «Спортинг» в касание были забиты 64. Расклад голов был такой: 12 – с пенальти, 27 – ударом головой, 25 – ногой, но без обработки. А теперь скажите, можно ли нашим защитникам оставить без внимания в своей штрафной такого нападающего, как было, например, в случае с Пекхартом из «Легии», и к чему подобное пренебрежение приведет? К слову, в субботу под Доста «Брюгге» двух крайков подписал Чонга, который провел первую часть сезона в «Вердере», где, по большому счету, ничего не показал, и Дирара из «Фенербахче», причем Дирар раньше феерил в «Брюгге», откуда попал в «Монако».

Разумеется, у страха глаза велики. У страха болельщицкого вдвойне. Повторюсь, время для исправления ошибок и набора формы есть.

Лучше проиграть «Лудогорцу» в контрольной игре в Турции, допустив уйму ошибок, и успеть исправить ситуацию, тем более, еще впереди четыре товарищеских игры на этом сборе, чем влететь таким же образом «Олимпику» или «Брюгге» в первых официальных матчах 2021 года. Поэтому и тешу себя надеждой, что это был образец худшего «Динамо», и такое больше не увидим ни в Турции, ни в Украине, ни в Бельгии. Что тренеры и игроки понимают, что это в субботу они многое сделали не так, как должны. Причем это касается как действий в нападении, так и в обороне. Так что с большим интересом ждем понедельничной игры с динамовцами Тбилиси.

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