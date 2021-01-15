Позорная недовакцинация по-украински и замалчивание статистики

Новость из Беларуси о регистрации вакцины Спутник V вызвала противоречивые чувства, но заставила задуматься. Я тогда подумала, почему наш Президент озабочен тем, как объяснить народу невозможность закупить вакцину в России, а президент Беларуси, который не факт что до конца года им останется, принял решение о ее сертификации и производстве на территории страны. Может эпидемиологическая ситуация не так плоха и действительно не стоит торопиться с массовой вакцинацией, ждать проверенной и супернадежной американской или европейской вакцины?

В таких ситуациях красноречивее всего — цифры. По официальной статистике, с начала пандемии в Украине зарегистрирован почти 1 миллион ковидных больных, успешно прошли лечение 600 тысяч пациентов. Очевидно предположить, что разница между «заболел и выздоровел», это — жертвы, но нет, в списках умерших от коронавируса всего 16 тысяч человек. А где остальные 400 тысяч? Все еще болеют?..

Существование практики уменьшения реальных масштабов бедствия, с целью предотвратить панические настроения в обществе, давно — факт, но всему есть предел. Занижение печальной статистики почти в 20 раз приведет к обратному эффекту и народ попросту забудет всякую осторожность. Тогда даже попытки сократить число тестируемых граждан, с целью снизить статистику по ковид, не помогут. Ведь число мест в стационаре ограничено.

Но вернемся к Беларуси. Не отстает от нее и Казахстан. Заявление премьер-министра Казахстана о запуске производства Спутник V на Карагандинском фармкомплексе делает планы по началу вакцинации в феврале 2021 года более чем реальными, и это при том, что казахи свою вакцину разработали и уже тестируют!

На этом фоне анонс частных украинских клиник об открытии записи на платную вакцинацию китайской вакциной, за 220 долларов, при полном отсутствии хоть каких-то договоренностей со стороны руководства страны выглядят эпическим провалом.

В своем интервью для The New York Times Президент Зеленский заметил, что «умирающему» невозможно объяснить почему «мы не должны брать вакцину в России», хотя причина в том, что «она не прошла все испытания». Так себе аргумент. Ведь на сегодняшний день препарата, который прошел ВСЕ испытания в мире не существует, а в список стран на первоочередное получение вакцины от коронавируса Украина не попала.

Европа и США, которые могли повлиять на ситуацию и поддержать нас в жизненно важном вопросе, промолчали. В очередной раз показав, что готовы помогать только разговорами, от которых трудная экономическая ситуация, многократно усугубленная коронакризисом, не стабилизируется, а напротив, может превратиться в патовую. И очень скоро.

Есть еще один, и наверное самый унизительный, способ провести вакцинацию — это воспользоваться программой Всемирной организации здравоохранения для поставок вакцины от коронавируса бедным странам (COVAX), но даже здесь все тоскливо. Программа уже столкнулась с нехваткой средств и предупреждает, что «бедные страны» получат вакцину только к 2024 году. Сколько еще народу умрет за это время и сколько предприятий остановится... об этом наше руководство не думает. Все мысли заняты дележкой несуществующего препарата и составлением графиков мифической вакцинации.

Что остается делать народу? Копить на китайскую прививку? Премьер Шмыгаль заявил, что у каждого есть «коммерческая возможность». Только возможность-то есть, а вот 220 долларов — нет.