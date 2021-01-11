Как «патриоты» превратили Украину в Жлобостан

Владимир Зеленский очень разозлился на попытки ввести в Украину вакцину от коронавируса раньше, чем на это раскачается государственная власть, и пообещал жестоко наказать всех, кто к этому причастен. Выходит, что вакцину украинцы увидят нескоро и должны болеть и умирать от ковида до тех пор, пока президент и его команда не получат от своих западных хозяев вакцину по остаточному принципу и не смогут на этом попиариться.

Кроме того, украинцы должны покупать только ту вакцину, которую им разрешат их хозяева (негоже лишать прибыли белых господ) и не должны сами даже пытаться обезопасить себя от вируса, которым запугали все человечество. Это запредельное, нечеловеческое жлобство, которое стало основой государственной политики и общественных отношений. И это полностью заслуга тех укро«патриотов», которые восьмой год хозяйничают в стране.

Накануне нового года я побывал в нескольких новогодних городках Киева. И обратил внимание на уровень организации и то, как все там устроено. Главная характеристика, которая объединяет все эти праздничные локации — хуторянское жлобство. Для завершенности картинки не хватало только кизяков и соломы.

Главная елка страны была обустроена на спонсорские деньги и, фактически, превращена в рекламу шоколада Kinder. При этом она чуть не сгорела из-за раздолбайства городских властей. На колокольню Софии Киевской жлобы-организаторы за мелкий прайс проецировали пошлые поздравления пьяных обывателей. Фактически елка на Софийской площади представляла собой аттракцион по выкачиванию денег и оскотиниванию и без того обедневших и опустившихся украинцев.

То же — и в других новогодних городках.

Новогодний городок возле дворца Украина перещеголял даже столичную елку. Генеральные спонсоры этого городка, а именно ДТЭК, Приватбанк, Мастеркард и Хуавэй ожлобели настолько, что не захотели организовать в столице небольшое бесплатное развлечение для тех, за чей счет они богатеют день ото дня. За возможность посетить «резиденцию Святого Николая» просили 250 грн. Раз скатиться по новогодней горке — 25 грн.

Но это только первый уровень жлобства. Второй раскрывается при небольшом наблюдении.

Каждый день на утренние сеансы привозили сирот и детей из незащищенных семей бесплатно. Дело вроде благое. Но если подумать, то выходит, что «благотворительность» из своего кармана оплачивали те украинцы, которые приводили своих детей на платные развлечения, а пиар получали генеральные спонсоры.

Хотя абсолютное первенство по жлобству продемонстрировало украинское правительство, подняв в новом году цены на газ и электроэнергию. Подмахивая своему хозяину — ненасытному Ренату Леоднидовичу — премьер-министр Шмыгаль упразднил льготную цену на первые 100 киловатт энергии для населения и установил новый рекорд по дороговизне электроэнергии.

Теперь Украина самая нищая (официально) страна в Европе с самой дорогой (официально) электроэнергией.

Но с к носу с укроправительством идет руководство Нафтогаза, которое выписывает себе миллионные (в долларах) премии за то, что продает своим согражданам российский газ по цене в 8 раз выше, чем могло продавать. А также за то, что продает за гроши газ украинской добычи за границу (хотя если бы продавали его населению, то коммуналка стоила бы примерно в 12 раз дешевле, чем сейчас).

Гонку жлобства подхватила двойная украинская оппозиция. Назовем ее жлобозицией. Западная часть жлобозиции в лице сивочолого и свиноликого гетьмана Порошенко не заикается о социальной катастрофе и задранных тарифах потому, что они — часть «пакета реформ», которые сам Порошенко и внедрял по наставлению заокеанских хозяев.

Условно восточная жлобозиция, которая якобы представляет интересы Юго-Востока (на самом деле нет) помалкивает в трусы. Потому, что имеет много интересов в энергетическом бизнесе и повышение цен ей на руку. А еще потому, что почти на 99% состоит из сбитых летчиков и гнилых трусливых дельцов, продающих своих сограждан за мелкий прайс.

Не последнюю позицию в жлоборейтинге занимает мэр Киева Кличко, у которого на мосту за 1,5 миллиарда гривен (дороже чем крымский мост если считать в погонных метрах) падают столбы и 97% столичных дорог пребывают в перманентных ямах.

Хотя отвратительнее всех, несомненно, та часть украинского общества, которая орала на майданах, а теперь винит во всем «коллективного Путина», демонстративно не замечая, как остатки ее страны втаптывают в грязь олигархи со своей обслугой. Журналисты всех условно-проевропейских СМИ, которые храбро разоблачали коррупционеров Януковича и призывали украинцев убивать своих сограждан, теперь демонстративно не замечают медицинского и коммунального геноцида, который развернула в том числе и против них и их родных украинская власть. Украинские активисты, борющиеся с русскоязычными якобы «сепарами», но молча сносящие издевательства и унижения от властей, американского посольства и европейских государств.

Именно они являются создателями государства Жлобостан, которое появилось на месте некогда вполне благополучной, хотя и медленно деградирующей Украины. И именно им придется насладится в полной мере плодами своих трудов. Думаю, все начнется уже в этом году. Будет весело...