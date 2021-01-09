Фильм «Тростинка на ветру»: советский Гамлет в юбке

Фильм «Тростинка на ветру», вышедший на советский экран в 1980-м году, являлся очередным свидетельством того, что не всё ладно в советском королевстве. Разлад носит всесторонний характер. Здесь и кризис семьи, и отход в прошлое традиционных ценностей, и коррупция, и бесхозяйственность, и разрыв города с деревней, особенно яркий на фоне непрерывных разговоров про их смычку. Всё это проходит на заднем плане, а на переднем – судьба главной героини, наивной деревенской девочки, которой нет ещё и 18-ти лет.

Шекспировский Гамлет последовательно переживает крушение всех своих идеалов. Родители, любовь, дружба и высокие идеалы просвещения – всё оказывается не таким, как педставлялось юному принцу. Этот путь в точности повторяет героиня режиссёра … придуманная сценаристом… Отметим особо, что ни режиссёра, ни сценариста нельзя было обвинить в антисоветчине, свидетельство тому – их поведение в Перестройку и постсоветское время. Но в отличие от своих коллег, ненавидивших страну, явивиших это во всей красе после 85-го года, а до того – лепивших один за другим бодренькие или тоншновторно сладенькие картины об успехах, Аристовым и Марковым двигала искренняя тревога за судьбу советской страны и советского общества.

Итак, распадающаяся семья главной героини, тоска и бесперспективность родной деревни, где сверстники пьют да гоняют на мотоциклах, неудачные личные отношения с деревенским парнем Мишкой и, главным образом, желание применить свои силы на что-то большое, нужное и светлое – всё это толкает Варю Березину, которую блестяще играет Ольга Мелихова, на побег.

А что в городе? Старшая сестра-мещанка, молодые хамоватые ловеласы, прибывшие из деревни девицы, готовые зубами грызть друг-друга за место под солнцем… И равнодушие. Течёт по полу в магазине молоко – ну и что. Нашлась одна неравнодушная женщина, пытающаяся обратить внимание дирекции магазина – не задерживай очередь, активистка нашлась. Поступлением в институт по блату никого не удивишь. Целый микрорайон остаётся без света – главное, что не наш. Разящий контраст между тем, чему учила школа и комсомольская организация, и тем, что на самом деле в головах и душах людей. Детям плевать на родителей, жёны любят мужей за перспективность, медиков мало интересуют больные.

И лишь одна деревенская девушка бьётся за всех. И за себя, и за подвозившего её шофёра, которого всё никак не могут навестить в больнице «сильно занятые» сыновья, и за сестру, и за всё, что происходит вокруг. В т.ч за свою любовь. Однако возлюбленный, доктор, которого играет Пороховщиков, тоже дезертирует с поля боя. Выбор мужественного Пороховщикова на эту роль очень удачен. Доктор лишь с виду выглядит образцом мужественности. Нутро внешнеости не соответствут. Поколебавшись, он так и не решается сделать решительный шаг: преодалеть разницу в возрасте и свои устоявшиеся за длительную холостую жизнь привычки. Выйти из зоны комфорта, как любят сегодня говорить.

Шофёр умирает, так и не дождавшись прихода сыновей. Любимый уехал в Ленинград на повышение. А кругом – процветающие бездушие и всё больше грязи. Гамлет в такой ситуации «оказал сопротивление» после долгих внутренних колебаний. Варя выбрала путь ухода. Она возвращается в родную деревню. Вот только не понятно до конца, сломалась она окончательно, или нет. Судя по всему – нет. Придя в себя, она по-прежнему станет бороться. Она идеалистка, и пока она жива, она не оставит в покое окружающий мир. Беда лишь в том, что за всё действие фильма так и не нашлось человека, который подхватил бы этот вполне гамлетовский порыв.

Трудно поверить, но этой наивной до святости девчонке сейчас ещё нет и шестидесяти лет. Согласно новым пенсионным законам такие должны ещё работать. Так что, несмотря на то, что они были исчезающим краснокнижным видом уже в 80-е годы, у вас и сейчас есть шанс увидеть бок о бок с собою такого человека. Они где-то рядом, в ваших же трудовых коллективах, нужно просто оглянуться.

Присмотритесь к ним и задумайтесь. Особенно, когда вы слышите или читаете что-то вроде «можем повторить». Нет, мы не можем. Если бы мы были как они – то да. Но мы – не они, и нам такое уже не под силу. То, что мы не можем повторить сделали в своё время они, люди почти исчезнувшие уже к 80-му году.

Фильм называется «Тростинка на ветру». Но дело-то в том, как раз, что такие тростинки как нити основы в ковре. Они придают прочность всем зарослям. И зачастую соседи могут выстоять только благодаря тому, что эти тростинки не ломаются. А мы вот, благополучно избавившись от них, разламываемся теперь с лёгкостью сухого камыша.