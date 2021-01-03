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Колонка > Фильм «Гражданин Лёшка»: безнадёжный СССР

Фильм «Гражданин Лёшка»: безнадёжный СССР

Товарищ Краснов
03.01.21 09:00
534
Фильм «Гражданин Лёшка»: безнадёжный СССР

В 1980-м году на экраны вышел фильм «Гражданин Лёшка» режиссёра Виктора Крючкова. Он из тех фильмов, что называется в обиходе «проходной», т.е. не блещущий ни сценарием, ни режиссурой. Однако по ряду причин на нём стоит заострить внимание.

Главный герой, обладающий сверхчеловеческой харизмой, удачей, силой, ловкостью и выносливостью молодой человек по имени Лёшка, ищет себе дело посложнее. И этот поиск приводит его в посёлок лесорубов, где он быстро становится бригадиром. Вскоре выясняется, что в леспромхозе вовсе не всё идеально. Лесорубы – от рядовых рабочих до директора – идут на самые разные ухищрения, чтобы попроще было выполнять и перевыполнять план. Там самым обманывая и вводя в убыток государство во-первых, и нанося серьёзный вред экологии во-вторых.

Лёшка бросается в борьбу. Огромными усилиями ему удаётся заручиться поддержкой собственной бригады. Это подвиг буквально нечеловеческий, ведь деятельность правдолюбца заставляет работяг вкалывать честно. Т.е. просто-напросто работать намного больше за те же деньги. Понятно, что привлечь на свою сторону рабочих в такой ситуации обычный человек никогда не смог бы. Но Лёшка, как уже говорилось выше, обладает целым набором сверхчеловеческих качеств. Поэтому явная сказка становится былью. И работяги согласны работать побольше, а получать поменьше.

Затем Лёшка вступает в бой с руководством Леспромхоза. И, не найдя правды, отправляется в Москву, откуда после череды достаточно унылых (фильм, как уже говорилось, шедевром не назовёшь) приключений возвращается победителем.

В Москве происходит ключевая, пожалуй, сцена фильма. Короткий разговор между бизнесменом из ФРГ и Лёшкой, случайная встреча в ресторане. Лёшка спрашивает у западного коммерсанта, важно ли ему, что дело, которое он будет делать, окажется совершенно никому не нужным. Бизнесмен отвечает, что в случае, если за это дело ему заплатят, никакой разницы для него не будет. И Лёшка понимает, что между таким вот бизнесменом из капстраны и советским начальником (да и работягой) из Леспромхоза разницы нет ни малейшей. Оба ставят во главу угла прибыль. И обоим нет дела до того, каким образом эта прибыль получена. Выполнил план, а каким образом – не важно. И пусть ущерб экологии, и пусть приписки и отчёты. Не принципиально: деньги получены, а это главное.

Фильм, конечно же, оснащён счастливым концом, 80-й год как никак. Лёшка вернулся из Москвы «на щите». Лёшка вновь возглавил бригаду. Вот только в конце совершенно открытым текстом показано, что всё это не более чем сказка: герой обретает под конец уже совершенно чудесные свойства, взмахом руки приказывая падающему ему на голову вековому дереву принять вертикальное положение. Дерево слушается, работяги счастливо смеются.

А меж тем, смешного мало. К 1980-му году уже рядовому советскому человеку (не говоря про сценаристов и режиссёров) давно стало понятно, что система обречена. Все нашли в ней своё место, все устроились так или иначе эксплуатировать её слабости. А бороться против этих сложившихся реалий жизни – что плевать против ветра.

Бодаться с системой, пытаться выправить и спасти её может только странный человек, ненормальный. Выражаясь, современным языком, фрик. К 1980-му году это уже стало общим местом советском кинематографе, едва ли не все фильмы тех лет, где поднимался подобный вопрос, стали рисовать борца-правдолюбца человеком не от мира сего.

Итог мы имеем не утешительный. Чтобы бороться с системой (или за систему, в данном случае это оказывается одним и тем же), надо быть не совсем нормальным. А чтобы в этой борьбе победить и наставить систему на путь истинный (после победы над ней же), надо обладать метафизическими, сверхчеловеческими качествами.

Таким образом, уже было понятно, что если отвлечься от сказок и ненаучной фантастики, то система обречена. Без капитального ремонта она пожрёт саму себя, и понятно это, повторюсь, было уже к 1980-му оду.

А вот какой искать выход и как именно пытаться менять систему – это уже другой вопрос. И ответ на него начнёт давать в ближайшее время андроповский кинематограф.

Тэги: фильм, СССР, кино, культура, Гражданин Лёшка

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