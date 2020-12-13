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Колонка > «Динамо» – «Колос»: на воре и шапка горит

«Динамо» – «Колос»: на воре и шапка горит

Андрей Шахов
13.12.20 08:26
192
«Динамо» – «Колос»: на воре и шапка горит

Я являюсь сторонником VAR и считаю, что идея правильная, благая для футбола с его увеличившимися скоростями, за которыми судьи в силу своего возраста, а они ведь намного старше футболистов, угнаться не могут. Вопрос в воплощении этой идеи. Ничего хорошего, когда подолгу меряют миллиметры для определения офсайда, не нахожу.

Но еще хуже происходит в матчах украинского чемпионата. Я нещадно критикую Монзуль, в том числе и за то, что она без VAR не в состоянии принять верное решение. Теперь по ее стопам пошел Игорь Пасхал. Пенальти в динамовские ворота, два удаления... Какое из его решений изначально было правильным? И снова приходится говорить не о подсуживании одной из команд (по VAR-арбитру отдельный разговор), а об очень низкой квалификации главного судьи. Если ты без монитора не можешь ничего решить самостоятельно, то какой к лешему из тебя арбитр уровня премьер-лиги?

А еще хуже то, что видео сначала смотрят VAR-арбитры, а главный судья в это время стоит и успокаивает футболистов, говоря им, ну еще чуть-чуть, они смотрят повторы с 1800 ракурса. А после этого VAR-арбитры зовут к монитору главного судью и пересмотр эпизода начинается с начала. В результате трехминутная пауза. А когда их три за тайм? Вот и добавляется восемь минут ко второй половине...

Ну не нужны эти 1800 разных ракурсов, если даже нам на телеповторе были видны действия Миколенко и Шепелева, Максименко и Селезнева, и мы гораздо быстрее, чем все арбитры вместе взятые, составили впечатление: был пенальти или нет, было удаление или нет...

А помните, как всё начиналось? Голландский судья Денни Маккели пошел к монитору посмотреть спорный эпизод в матче Кубка Нидерландов и менее чем за 45 секунд принял верное решение. 45 секунд и трижды по три минуты. Вот что происходит, когда классную идею дают на откуп сами знаете кому.

Такое чувство, что всё делается для того, чтобы представить VAR в негативном свете, ведь в таком виде VAR и впрямь только портит впечатление от игры и жутко раздражает. Недаром, и это редкий случай, что оба тренера после матча были дружно резки в послематчевых высказываниях относительно судейства и VAR в целом.

На мой взгляд, нужно убрать дублирование. VAR-судья и должен принимать решение по спорному эпизоду и нести за него ответственность, причем для этого ему не надо находится на стадионе, а нужно организовать централизованный офис с оборудованием, которое не придется возить из Полтавы в Чернигов, из Днепра в Запорожье...

Надеюсь, что к этому в футбольном мире очень быстро придут, и время на принятие таких решений заметно сократится.

Что касается игры... 

Часто говорят, что комом выходит первый блин. У «Динамо» комом вышел блин последний. Чем, думаю, в воскресенье воспользуется «Шахтер» и вместо трех очков отставания на зимние каникулы уйдет с одним.

И, к сожалению, такое в «Динамо» происходит из года в год. В 2016-м году  проиграли дома «Шахтеру» 3:4, в 2017 году в последнем матче перед отпуском сыграли 0:0 с «Александрией», в 2018-м проиграли «Яблонцу», хоть тот матч с турнирной зрения ничего не решал. И только при Михайличенко в последнем матче прошлого года выиграли. Нехорошая тенденция, предотпускное настроение...

А добавим к этому переборчивый VAR, который почему-то с большей охотой смотрит моменты, где «Динамо» может пострадать, чем наоборот, и то, что Луческу даже не был предупрежден за  выбегание чуть ли не в центральный круг для высказывания претензий судье, по-моему, доказывает, что «на воре и шапка горит».

Добавим к этому поле динамовского стадиона, на котором вдруг в декабре решили играть два дня подряд, два матча менее чем за сутки, а ведь очевидно, чем сильнее команда, тем важнее ей качественное поле...

Может быть, поэтому и не удержали победный счет, хотя были очень близки к волевой победе. Да, рикошет, несчастный случай, но ведь Шапаренко и Караваев не справились с соперником, дали ему пройти, сместиться в центр, пробить, а для Миколенко вообще черный день вышел: он и пенальти привёз, и рикошет от него… Правда, Селезнев ответил ему любезностью на любезность, и именно Миколенко заработал 11-метровый, который реализовал Цыганков, сравняв счет.

Жаль, что ничья. «Динамо» заслужило уехать в отпуск с лучшим настроением, хотя, конечно, от первого тайма в исполнении лидера чемпионата ждал куда большего...

Канал автора ШАХ и ШАХ

Тэги: футбол, спорт, УПЛ, ФК Динамо Киев, ФК Колос, VAR

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