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Колонка > «Динамо» – «Ворскла»: победа вопреки судейству

«Динамо» – «Ворскла»: победа вопреки судейству

Андрей Шахов
29.11.20 09:13
487
«Динамо» – «Ворскла»: победа вопреки судейству

Я очень опасался этого матча, ведь в последних поединках игра «Динамо» была далека не то, что от идеала, а от той, которую команда демонстрировала в начале и середине первой части сезона. Спаду в игре «Динамо» есть объективная причина: переполненный лазарет, в который не помещаются все и травмированные, и больные футболисты, из-за чего иногда тренеры с трудом набирали игроков на стартовый состав. Это всё понятно, но также понятно, что турнирная таблица не учитывает кадровые потери, зато охотно считает потери очковые, и ей безразлично, сколько игроков «коронованы», сколько травмированы, какой возраст играющих и сколько матчей в их копилке.

В соперниках же была «Ворскла», которая с приходом Юрия Максимова преобразилась и по итогам первого круга (хоть он еще не закончился и впереди у полтавчан игра с «Десной», но мои впечатления точно не изменятся) идет в числе претендентов на третье место. И хотя «Ворскла» особенно хороша дома, где потеряла только два очка, всё равно этого матча ждал с тревогой.

А оказалось всё внешне очень просто. Прекрасный первый тайм в игре команды снял все вопросы еще к перерыву. Быстрый первый гол, сразу второй, правда, отмененный, затем еще один засчитанный, плюс ряд хороших моментов. Вышло то, что я всегда  пишу: проведите сильный первый тайм, обеспечьте результат, подавите соперника, а потом берите паузу, экономьте силы.

Понравился Вербич, причем чуть ли не впервые в этом сезоне, понравилось, как вернулся в строй Цыганков.

Ну а учитывая счет и ход событий на поле, некий спад в последние полчаса объясним и оправдан, тем более этот спад не привел к проблемам у наших ворот (у «Ворсклы» ведь даже ударов в створ было меньше, чем у «Динамо» только засчитанных голов!) ведь впереди «Ювентус», который, как показали его матчи этой недели с «Ференцварошем» и «Беневенто»... Давайте лучше помолчим о том, что эти матчи показали.

В общем, «Динамо» к перерыву создало великолепный задел и никакое предвзятое судейство не помешало Киеву одержать очередную победу. А судейство – да, оно было предвзятым, причем снова не обошлось без Монзуль, которая на сей раз находилась по ту сторону поля и монитора.

Прежде всего, взбесила, даже не профуканная игра полтавчанина рукой и не назначенный пенальти, а удаление Забарного, получившего прямую красную карточку. Юный динамовский защитник чисто сыграл в мяч, а потом, падая, ногой угодил пониже живота полтавчанина. Разумеется, было очень больно, да и смотрелось это непрезентабельно. Но, во-первых, там был офсайд у игрока «Ворсклы», во-вторых, не было никаких злонамеренных действий центрального защитника «Динамо», нога которого рефлекторно пошла вверх.

На мой взгляд, никакой прямой красной карточки там не должно быть даже в первом приближении. Как следствие, теперь Забарный наверняка пропустит и матч с «Мариуполем», и игру с «Колосом», то есть в этом году в чемпионате не сыграет. В то, что наш доблестный КДК признает ошибку судей, не верю ни под каким предлогом. Хоть тренерский штаб «Динамо» и привык тасовать состав от матча к матчу, но это всё равно потеря, которая, надеюсь, не отразится на надежности обороны киевлян и на преимуществе команды перед конкурентами в турнирной таблице.

Канал автора ШАХ и ШАХ

Тэги: футбол, спорт, ФК Ворскла, УПЛ, ФК Динамо Киев

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