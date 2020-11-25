«Динамо» – «Барселона»: недопустимо, но не критично

Очень грустно. Настолько, что никак не мог заставить себя сесть за этот текст. То, что «Динамо» проиграло заслуженно, показав во втором тайме футбол худших образцов времен Хацкевича, только усиливает эту боль.

«Барселона» прилетела в Киев без Месси, Бускетса, Пике, Де Йонга, Фати, Роберто, а Альба, Гризманн, Дембеле остались в запасе. Фактически из привычного стартового состава на поле НСК «Олимпийский» вышли только тер Штеген, Ленгле и с натяжкой Коутиньо. С какой тогда «Барсой» играть?

Да, я всё равно не особо верил в успех, как-никак резервисты «Барселоны» очень хороши. Индивидуально, да и в классе футболисты «Барселоны» сильнее динамовцев, игравших тоже далеко не в оптимальном составе. Но я не мог предположить, что будет такое. Да и первый тайм не давал оснований так думать.

До перерыва наши превзошли «Барсу» по ударам по воротам (4:2) и ударам в створ (2:1), а то, что «Барселона» владела мячом намного больше... Ну так это «Барселона», и как говорил Моуриньо: «Пусть они этот мяч хоть с собой увезут, а я хочу увезти три очка».

Но ведь за первым таймом был второй, и в нем преимущество «Барселоны» было колоссальным не только владении мячом. Удары по воротам – 3:12 (и это после 4:2 до перерыва!), удары в створ – 1:6 (и это после 2:1). По такой игре «Барселоны» сложилось впечатление, что до перерыва она присматривалась к сопернику, может быть, даже слишком опасалась его после матча на «Камп Ноу» и, наверное, где-то затянула с этой боязнью. Но во втором тайме она ожидаемо прибавила, а «Динамо» не смогло. К тому же, соглашусь с Луческу: «После первого пропущенного мяча мы опустили руки и непонятно почему бросили играть». Вот и мне непонятно...

Я прекрасно понимаю и принимаю все те обстоятельства, что в этот вторничный вечер играли против «Динамо». Прежде всего, эпидемия, из-за которой тренеры не имеют возможности проводить ротацию состава, не имеют выбора и из-за короткой скамейки в таких реалиях им трудно усилить игру по ходу матча. Более того, те игроки, на которых свалилась колоссальная нагрузка (Забарный, Кендзёра), уже устали от интенсивного графика игр. А те, кто переболел ковидом, не могут набрать форму, и пример лидеров «Шахтера» показывает, что после болезни игроку нужно немало времени, чтобы вернуть прежние кондиции.

Прекрасно понимаю, что как бы ни закончились матчи с «Барселоной» и «Ювентусом», судьба третьего места в группе будет решаться в последнем очном матче с «Ференцварошем», и с этой точки зрения игры с «Барселоной» и «Ювентусом», извините уж, проходные, а не ключевые. Они решают лишь, кого в Киеве устроит ничья. Поэтому это поражение никак не отражается в турнирной таблице, тем более «Юве» всё-таки дожал «Ференцварош». Глядя в нее, понимаешь, что страшного-то ничего не произошло.

Однако есть осознание того, что «Динамо» не имеет ни малейшего права проигрывать 0:4. Тем более, дома. Тем более, по сути, второму составу соперника. Это слишком много и слишком плохо. Было и крупнее. Но это не те рекорды, к которым надо стремиться, а наоборот, и вообще те времена Хацкевича-тренера без содрогания вспомнить не получается.

Ни один динамовец не заслужил положительной оценки в этом матче. Активен был Де Пена? Но каждый третий его пас был неточен! У техничного Андриевского и у Гармаша 30% брака в передачах! Только 17 точных из 24-х у Дениса! Для сравнения центрхав «Барселоны» Аленья отдал 114 передач за матч. 113 из них были точными! Причем Гармаш отдал только семь передач атакующему квартету (и почему-то ни одной Буяльскому!), а Аленья – 28! Все шесть наших центрхавов, выходивших на поле, в том числе и на замену, сделали меньше передач, чем один Аленья! Наш лучший игрок по числу передач в этом матче – Миколенко – в «Барселоне» был бы только десятым!

Есть вопросы и к Луческу. Лично мне вариант с Шапаренко на правом фланге не по душе. По-моему, ему не хватает скорости и резкости, чтобы играть на этой позиции, и в центре поля он приносит намного больше пользы.

Никакие оправдания, в том числе разговоры о не поставленном пенальти, в этой ситуации неприемлемы. Не судья виноват в разгроме и не эти слова хочется слышать от главного тренера после таких поражений. Да и вообще гораздо важнее не искать виновных, тем более на стороне, а проанализировать причины поражения и не допускать их в дальнейшем. Меня, например, сильно тревожит, что команда начала сбавлять обороты, и это видно не только по игре с «Барсой», но и по матчам чемпионата Украины. Ни во вторник, ни в субботу против «Ингульца» не было той лёгкости, тех скоростей, которые были присущи команде еще месяц назад. Это особенно беспокоит в контексте того, что важные и сложные матчи впереди. И первый из них уже в этот уик-энд – с «Ворсклой» в чемпионате.

Сейчас не время посыпать голову пеплом и кричать, что всё пропало. Ничего не пропало! Я продолжаю писать, что игроки в «Динамо» хорошие, тренер опытный, и если киевляне к концу года сохранят лидерство в очках перед «Шахтером» и займут третье место в группе, а обе эти задачи очень даже выполнимы, команде за первую часть сезона можно ставить твердую пятерку!

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